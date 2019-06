Côte d’Ivoire: « 19% des adolescents de 13 à 15 ans sont fumeurs », déplore l’OMS

En Côte d’Ivoire, « 19% des adolescents de 13 à 15 ans sont fumeurs » selon de récentes données officielles, déplore l’Organisation mondiale de la santé (OMS) qui « plaide pour l’adoption de politiques plus fortes à travers une loi antitabac », dans une note transmise à APA.L‘OMS invite les autorités ivoiriennes à « adopter des politiques plus fortes en matière de lutte antitabac en mettant pleinement en œuvre les dispositions de la Convention-cadre de l’organisation», affirme le représentant pays, Dr Yameogo, citant la directrice régionale de l’OMS pour l’Afrique, Dr Matshidiso Moeti, à l’occasion de la Journée mondiale sans tabac célébrée le 31 mai denier.

Un projet de loi antitabac est à l’Assemblée nationale ivoirienne depuis juillet 2018 pour être adopté, ce qui devrait permettre de renforcer le cadre législatif de la lutte contre le tabac dans le pays, où la prévalence du tabac est estimée à 14,5% dans la population générale.

Pour le représentant de l’OMS en Côte d’Ivoire, Dr Jean Marie Vianny Yameogo, une fois adoptée, ce texte de loi devrait offrir « plus de protection à la jeunesse ivoirienne en prise aujourd’hui avec la Shisha, Narguilé ou pipe à eau dans les restaurants et sur les plages ».

« Plus l’exposition à la fumée du tabac est fait à un jeune âge, plus les effets néfastes sont importants et précoces, allant du ralentissement de la croissance des poumons aux cancers des poumons en passant par d’autres infections », souligne Dr Jean Marie Vianny Yameogo.

Le tabagisme est une réelle menace pour les populations en Côte d’Ivoire et surtout les jeunes. C’est pourquoi, le gouvernement ivoirien a renforcé le cadre réglementaire avec un décret interdisant tout citoyen de fumer sur les lieux publics et dans les transports en commun.

« Le tabac cause plus de 6 millions de décès par an dans le monde, dont environ 600.000 non-fumeurs et près de 165.000 enfants avant l’âge de cinq ans, des suites d’une infection des voies respiratoires inférieures, causée par la fumée secondaire du tabac », poursuit-il.

La célébration officielle de la journée mondiale sans tabac s’est tenue en Côte d’Ivoire le 31 mai 2019 autour du thème « Tabac et santé pulmonaire ». Elle a regroupé tous les acteurs publiques, du système éducatif et de la société civile.