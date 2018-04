CÃ´te d’Ivoire : 3000 emplois directs et indirects gÃ©nÃ©rÃ©s par le FEMUA (A’Salfo )

Quelque 3000 emplois directs et indirects sont gĂ©nĂ©rĂ©s par le Festival des musiques urbaines d’Anoumabo (FEMUA), a annoncĂ©, vendredi, son Commissaire gĂ©nĂ©ral, Salif TraorĂ© dit A’Salfo.Le lead vocal du groupe Magic System, initiateur du festival l’a indiquĂ©  au cours d’une confĂ©rence de presse dans les locaux de l’Institut national de la jeunesse et des sports (INJS) qui accueillent  les grands concerts de la 11ème Ă©dition  du FEMUA. Poursuivant, il a prĂ©cisĂ© que ce  chiffre prend en compte tous les acteurs de l’Ă©vĂ©nement.

« L’objectif premier du FEMUA est de venir en aide aux populations », a insistĂ©  A’Salfo entourĂ© de plusieurs stars qui vont prester sur le podium de ce rendez-vous culturel annuel comme Lokoua Kanza, Soprano, Dobet GnaorĂ©.

A ce propos, il a  soulignĂ© que le choix des artistes obĂ©issait Ă des critères qui tiennent compte de la carrière et de l’exemplaritĂ© au niveau de la jeunesse. « Il  faut avoir au moins deux albums, avoir dĂ©jĂ fait du live et avoir une image auprès de la jeunesse, car nous prĂ´nons des valeurs », a expliquĂ© M. TraorĂ©.

Projet immense et Ă©volutif, le FEMUA a vu le jour en 2008 Ă l’initiative de Salif TraorĂ©, lead vocal du groupe Magic System. Cet Ă©vĂ©nement Ă caractères social et culturel a Ă©tĂ© crĂ©Ă© pour permettre aux populations les plus dĂ©munies et qui n’ont souvent pas les moyens de s’offrir un ticket de concert, de rĂ©aliser leurs rĂŞves en recevant sur une mĂŞme scène dans leur environnement, les plus grosses stars de la planète.

Le FEMUA qui se dĂ©finit comme un des plus grands festivals de l’Afrique subsaharienne, se tient tous les ans dans une ville cosmopolite. Sa programmation artistique symbolise l’intĂ©gration. C’est Ă©galement le tĂ©moignage d’une reconnaissance au quartier qui a vu naĂ®tre les membres du groupe Magic System et de permettre Ă travers ce festival de poser des actions sociales au profit des populations ivoiriennes et africaines.

En outre, le FEMUA est un facteur de dĂ©veloppement par ses actions sociales. Ainsi donc depuis sa crĂ©ation Ă ce jour, il compte Ă son actif la rĂ©habilitation et l’Ă©quipement d’hĂ´pitaux, d’orphelinats, de pouponnières, des dons aux rĂ©fugiĂ©s ainsi que la construction de plusieurs Ă©coles primaires et maternelles offertes Ă l’Etat de CĂ´te d’Ivoire.

L’immigration clandestine est la thĂ©matique centrale de cette Ă©dition, ouverte mardi dernier par le premier ministre ivoirien, Amadou Gon Coulibaly qui en assure le parrainage.