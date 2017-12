CÃ´te d’Ivoire: 3000 enfants d’Abidjan et de l’intÃ©rieur dÃ©couvrent le palais prÃ©sidentiel

Quelque trois mille enfants issus de familles pauvres et riches d’Abidjan et de l’intĂ©rieur du pays ont dĂ©couvert, samedi aprĂšs-midi, le palais prĂ©sidentiel du Plateau Ă la faveur d’un arbre de NoĂ«l organisĂ© par la Fondation Children of Africa de la PremiĂšre dame, Dominique Ouattara avec pour invitĂ©s d’honneur, cent enfants d’Agboville (Nord-Est d’Abidjan), a constatĂ© APA sur place.Comme les annĂ©es prĂ©cĂ©dentes, ‘’vous ĂȘtes trois mille enfants venus de toutes les communes d’Abidjan et de l’intĂ©rieur du pays, afin de vivre tous ensemble la magie de NoĂ«l », a dĂ©clarĂ© Dominique Ouattara, saluant les ‘’gĂ©nĂ©reux donateurs (
) grĂące Ă qui nous parvenons Ă remplir le cƓur de nos enfants de joie ».

Le  »PĂšre NoĂ«l » est arrivĂ© en hĂ©licoptĂšre pour la distribution des  cadeaux, accompagnĂ© de personnages dĂ©guisĂ©s en  »superman »,  »ironman »  et  »speederman » au grand bonheur des tout-petits. Â

‘’Merci de nous avoir donnĂ© cette chance de dĂ©couvrir notre beau palais prĂ©sidentiel », a dĂ©clarĂ© la porte-parole de ces enfants, Mlle Marie GrĂące Chanelle N’chonon, sept ans et en classe de Cour Ă©lĂ©mentaire deuxiĂšme annĂ©e (CE2) Ă Agboville, s’adressant Ă la PremiĂšre dame, Dominique Ouattara.

RassemblĂ©s dans le jardin du Palais prĂ©sidentiel du Plateau, ces trois mille enfants de diffĂ©rentes couches sociales ont cohabitĂ©, dansĂ© et chantĂ© ensemble pendant quelques heures dans une ambiance festives aux sons de plusieurs artistes dont Zouglou makers et Serge Beynaud. Ils ont eu Ă©galement droit Ă des jeux, des chĂąteaux gonflables, des clowns et des marionnettes. Â

Le  Palais prĂ©sidentiel d’Abidjan-Plateau, inaugurĂ© en 1962, a Ă©tĂ© bĂąti par le premier PrĂ©sident de la RĂ©publique de CĂŽte d’Ivoire, feu FĂ©lix HouphouĂ«t-Boigny.

Le Petit Palais qui comprend une salle d’audiences du PrĂ©sident et une salle Ă manger, et le Jardin du Palais, la Salle des Pas perdus ainsi que le Grand Palais qui abrite la salle du Conseil des Ministres, la salle MosaĂŻque, la salle des Ambassadeurs, le bureau du PrĂ©sident de la RĂ©publique et le bureau du Vice-PrĂ©sident de la RĂ©publique, sont les diffĂ©rents compartiments de ce palais prĂ©sidentiel.