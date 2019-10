Côte d’Ivoire: 4 000 permis de conduire au profit des jeunes dont 30% de femmes

Le ministère ivoirien de la Promotion de la jeunesse et de l’emploi des jeunes a lancé jeudi, à Abidjan, un programme de permis de conduire visant 4 000 jeunes dont 30% de femmes pour un montant de 600 millions de Fcfa.Selon M. Jacob Dri Bi, directeur du partenariat et du financement au ministère de la Promotion de la jeunesse et de l’emploi des jeunes, le dispositif « Permis de conduire » répond au vœu du gouvernement d’offrir aux jeunes une opportunité d’insertion professionnelle.

II s’agit, dira-t-il, d’une adresse à la question de l’emploi des jeunes, énoncée dans l’axe 4 du Programme social du gouvernement 2019-2020. Les sélectionnés devraient alors subir une formation dans des auto-écoles à travers le pays.

L’enrôlement des candidats à l’obtention du permis de conduire débute le 07 octobre pour s’achever le 17 octobre. Toutefois, pour bénéficier, il faut être de nationalité ivoirienne, âgé de 21 à 40 ans et avoir un niveau minimum de CM2, selon les critères. La remise des permis est prévue le 10 décembre 2019.

Les bénéficiaires de cette présente édition représentent « plus de 5 fois le nombre de jeunes formés en 2008 ». Ils devraient être répartis dans 24 localités du pays, de sorte à offrir une égalité de chance à tous les jeunes Ivoiriens sur l’ensemble du territoire national.

L’opération Permis de conduire a connu deux éditions précédentes, celle de 2018 où 800 jeunes dont 24% de femmes, issus de 34 villes et communes ont obtenu ce sésame ; et celle de 2017 où 1 025 jeunes ont été formés dans 20 villes et communes dont 19% de femmes.

M. Dri Bi a en outre fait le bilan à mi-parcours de la 2ème édition du Projet « Agir pour les jeunes ». Sur 93 042 jeunes enrôlés, 19 500 seront financés au titre de l’édition 2019, cependant les 73 542 autres jeunes constitueront la première cohorte de l’édition 2020 pour laquelle 111 500 jeunes bénéficieront.

Ce projet, Agir pour les jeunes, d’un coût global de 11 milliards Fcfa vise particulièrement les jeunes Ivoiriens âgés de 18 à 40 ans et porteurs de projets à fort potentiel de création de richesses et d’emplois correspondant à un marché rentable. Avec des prêts consentis remboursables.

« Ce sont des prêts qui seront faits aux jeunes », a précisé M. Dri Bi. Quant au financement, il est fonction du type de projet. Pour les projets individuels, les montants alloués vont de 100.000 Fcfa à 1 million Fcfa, et ceux collectifs, de 1 à 2,5 millions Fcfa, au prorata du nombre de bénéficiaires.

Pour mieux faire bénéficier les populations de ses actions de développement, l’Etat de Côte d’Ivoire a initié une matrice dénommée Programme social du gouvernement (Ps Gouv, 2019-2020) qui se décline en cinq points dont l’axe 4 met l’accent sur l’emploi des jeunes et l’autonomisation des femmes.