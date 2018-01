Côte d’Ivoire: 4 nouveaux exportateurs de coton graine agréés pour la campagne 2017-2018

Quatre nouveaux exportateurs de coton graine ont Ă©tĂ© agrĂ©Ă©s pour la campagne 2017-2018 en CĂ´te d’Ivoire, portant Ă 44 le nombre des exportateurs, selon une note des douanes ivoiriennes.Il s’agit d’une « liste additionnelle des opĂ©rateurs agrĂ©Ă©s pour l’exportation de graines de coton pour la campagne 2017-2018 », prĂ©cise la note signĂ©e le 4 janvier 2018 par le directeur gĂ©nĂ©ral des douanes, Pierre Alphonse Da.

Parmi ces quatre nouvelles structures, l’on compte deux personnes morales, notamment la sociĂ©tĂ© commerciale Santpa et la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative Coopex-ci. Au titre des personnes physiques/entreprises individuelles, des agrĂ©ments ont Ă©tĂ© accordĂ©s Ă KĂ©ĂŻta Yaya et KonĂ© Habib.

La CĂ´te d’Ivoire exporte plus de 90% de sa production de coton fibre. L’exportation de la fibre et de la graine de coton est soumise Ă un agrĂ©ment prĂ©alable dĂ©livrĂ© par le Conseil du coton et de l’anacarde.

Pour l’exportation des produits transformĂ©s ou des sous-produits issus des unitĂ©s de production, les filateurs et les triturateurs sont « exceptionnellement dispensĂ©s des formalitĂ©s d’agrĂ©ment ».

La production de coton graine en CĂ´te d’Ivoire qui a atteint 450.000 tonnes au terme de la campagne 2014-2015, a connu une « chute de plus de 30% en 2015-2016 en raison du changement climatique » pour s’Ă©tablir Ă 328.090 tonnes.

L’Organisation interprofessionnelle agricole de la filière coton (Intercoton) veut atteindre une production de 400.000 tonnes de coton graine pour la campagne 2017-2018 contre 328.090 tonnes rĂ©alisĂ©es l’annĂ©e prĂ©cĂ©dente.

La campagne cotonnière pour la période 2017-2018 a été lancée début novembre. Le prix garanti aux producteurs a été maintenu à 265 FCFA le kilogramme.