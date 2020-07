Côte d’Ivoire: 45 étudiants retenus pour intégrer l’Ecole supérieure de pétrole et de l’énergie

Quelque quarante-cinq étudiants ont été sélectionnés sur 315 candidats, à l’issue d’un « processus rigoureux » pour intégrer la nouvelle Ecole supérieure du pétrole et de l’énergie ( ESPE) de Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne, dont la rentrée est prévue en septembre prochain, a appris APA mercredi auprès du ministère ivoirien du Pétrole, de l’énergie et des énergies renouvelables.« Sur un ensemble de 315 candidats inscrits, 45 candidats dont 21 en Amont (3 étudiantes) et 24 en Aval (9 étudiantes), ont été conjointement sélectionnés par l’INP-HB et l’IFPSchool à l’issue d’un processus rigoureux et transparent», indique une note d’information de ce département ministériel.

Ces admis, ajoute la note, intégreront en septembre prochain, l’Ecole supérieure du pétrole et de l’énergie (ESPE), située à l’INP-HB (Institut National Polytechnique Félix Houphouët-Boigny) de Yamoussoukro.

Le processus de sélection de ces étudiants a mis l’accent sur une analyse minutieuse des dossiers de candidature, un test d’anglais en ligne et un test psychotechnique. L’autre étape, poursuit le texte, a mis un point d’honneur à la sélection définitive.

Il s’est agi pour les enseignants, cette fois, de l’IFP (Institut français du Pétrole), qui constituaient le jury final, de passer au peigne fin les dossiers retenus et de procéder à des entretiens individuels.

Les étudiants retenus pour intégrer cette école ont été félicités par, Abdourahmane Cissé, le ministre ivoirien du Pétrole, de l’énergie et des énergies renouvelables. Il a exhorté ces derniers qui constituent la première promotion de l’ESPE « à faire preuve d’abnégation et d’assiduité».

Fruit du partenariat entre l’INP-HB et l’IFP-School de Paris, l’ESPE délivrera deux Mastères professionnels, donc un double diplôme : le Mastère Professionnel de l’INP-HB et le Diplôme d’Etudes supérieures appliquées (Grade Master) de l’IFP School, identique au diplôme délivré en France.

La formation d’une durée de 16 mois, se fera en anglais et concernera les secteurs pétrolier et gazier. Notamment, les secteurs «Economie et Techniques de l’Amont Pétrolier» et « Economie et Techniques de l’Aval Pétrolier».