CÃ´te d’Ivoire: 466,7 milliards FCFA mobilisÃ©s par les impÃ´ts au premier trimestre 2018

La direction gĂ©nĂ©rale des impĂ´ts (DGI) a rĂ©alisĂ© des recettes brutes de 466,7 milliards FCFA au premier trimestre 2018 pour un objectif initial de 464,8 milliards FCFA, soit un Ă©cart positif de 1,9 milliard FCFA, a annoncĂ©, mercredi Ă Abidjan, son directeur gĂ©nĂ©ral, Abou SiĂ© Ouattara. « Les projections de recettes brutes attendues pour le deuxième trimestre 2018, s’Ă©lèvent Ă 607,3 milliards FCFA, soit une progression de 20,9 milliards FCFA par rapport aux rĂ©alisations de la mĂŞme pĂ©riode en 2017 et un taux global de 8,2%», a ajoutĂ© M. Ouattara qui s’exprimait au cours d’un sĂ©minaire-bilan du premier trimestre 2018 de cette administration fiscale ivoirienne.

 Selon lui, les rĂ©sultats enregistrĂ©s par la DGI au premier trimestre 2018 « auraient pu ĂŞtre meilleurs» s’ils n’avaient pas Ă©tĂ© amputĂ©s du produit de certaines taxes au titre desquelles les prĂ©visions de recettes s’Ă©tablissent Ă environ 6 milliards FCFA et pour lesquels aucun droit n’a Ă©tĂ© perçu.

Encourageant cependant ses collaborateurs pour leurs efforts « soutenus et constants », M. Ouattara a soutenu que les projections de recettes attendues au deuxième trimestre 2018 (607,3 milliards FCFA) sont « Ă notre portĂ©e au regard de la qualitĂ© du potentiel humain de notre administration et de nouveaux outils modernes Ă une meilleure collecte de l’impĂ´t et une bonne apprĂ©hension du tissu fiscal».

 Au nombre desdits outils de mobilisation de l’impĂ´t Ă la disposition de son administration, il a, entre autres,  énumĂ©rĂ©, la mise en place d’un système informatique dĂ©cisionnel dotĂ© d’outils performants de prĂ©vision, l’interconnexion de la DGI avec certaines structures dans le but de l’Ă©largissement de l’assiette de l’impĂ´t et le renforcement de la digitalisation Ă travers la gĂ©nĂ©ralisation des tĂ©lĂ©s procĂ©dures et du paiement des impĂ´ts par tĂ©lĂ©phone mobile.

« J’invite tous les services Ă s’approprier sans rĂ©serve les objectifs de recettes rĂ©visĂ©s qui leur sont assignĂ©s », a exhortĂ©, le directeur gĂ©nĂ©ral des impĂ´ts. Un objectif de 2263,4 milliards FCFA a Ă©tĂ© fixĂ© Ă la direction gĂ©nĂ©rale des impĂ´ts pour l’annĂ©e 2018, annonçait M. Ouattara lors du sĂ©minaire-bilan 2017 et perspectives 2018 de son administration le 23 janvier dernier. Le bilan de l’annĂ©e 2017 de la DGI a affichĂ© 1963,4 milliards FCFA au lieu de 1994,3 milliards FCFA attendus, soit un Ă©cart nĂ©gatif de 30,9 milliards FCFA.