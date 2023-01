Côte d’Ivoire : 48,78 milliards Fcfa pour le bitumage de l’axe Niakara-Tortiya

En visite dans la Région du Hambol (Nord ivoirien), le vice-président de la République Tiémoko Meyliet Koné, a procédé au lancement des travaux de bitumage de la voie Niakara-Tortiya, longue de 53 Km.Ce sont 48,78 milliards de francs Cfa qui ont été mobilisés par l’Etat ivoirien pour la réalisation de cette voie. Selon Tiémoko Meyliet Koné ces travaux qui seront exécutés sur une période de 24 mois, viennent « concrétiser une autre promesse du chef de l’Etat, Alassane Ouattara ».

Il a fait savoir que ce tronçon vise notamment à « rapprocher davantage les populations du Hambol avec leurs sœurs et frères des régions du Béré et du Poro, en facilitant cette intégration culturelle et socio-économique », lors du lancement des travaux ce 26 janvier 2023.

Le maire de la commune de Niakara, Pierre Koné, a déclaré qu’« un rêve de plus de 50 ans est devenu aujourd’hui une réalité ». Longtemps attendue, cette voie devrait permettre de désenclaver la localité qui regorge de beaucoup de potentialités économiques.

Le ministre de l’Equipement et de l’entretien routier, Amedé Kouakou, a noté que cette route sera à terme prolongée jusqu’à Dikodougou, créant ainsi une liaison directe entre le peuple Tagbanan et le grand peuple Sénoufo dans un cadre d’intégration régionale.

Ce projet aura un impact considérable sur les activités socio-culturelles et économiques de la Région. Le ministre a annoncé que la route sera projetée et consistera en l’aménagement et au bitumage de la route actuelle en une route bidirectionnelle, c’est-à-dire une 2×1 voie.

Chaque voie aura une largeur de 3,5 m à laquelle s’ajoute un accotement de 1,5 mètres en rase campagne et de 2 mètres en traversée d’agglomération, a-t-il dit. De plus, il est prévu la construction d’un pont sur la rivière Bou à la sortie de Tortiya.

Le linéaire total à bitumer y compris les voies d’accès au pont est de 53 kilomètres. La structure de chaussée prévue se compose de 5 cm de béton bitumineux, 18 cm de grave bitume et de 20 cm de Grave non traitée (GNT). La durée de vie minimale de la chaussée sera de 15 ans.

Des aménagements connexes dans les localités traversées seront par ailleurs réalisés pour améliorer la sécurité routière et le cadre de vie des populations telle que le bitumage de 07 Km de voiries, la construction de clôture de centre de santé et école, la construction de forage et la construction de marché le long de la route pour permettre aux commerçants de mener en toute sécurité leurs activités commerciales.