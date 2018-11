Côte d’Ivoire: 5 décès et 141 blessés dans des conflits intercommunautaires dans l’ouest (Gouvernement)

Le gouvernement ivoirien a regretté, mercredi, 5 morts et 141 blessés dans des conflits intercommunautaires qui ont secoué ces derniers jours l’ouest ivoirien.A l’issue d’un Conseil de ministre présidé par le Président Alassane Ouattara, le ministre de la communication et des médias, également porte-parole du gouvernement ivoirien, Sidi Tiémoko Touré a regretté « des conflits communautaires (…) le lundi 19 novembre dans la région du Tonkpi et le 26 novembre dans le Guémon d’une extrême gravité » qui « ont entrainé au total la mort de 05 personnes et occasionné 141 personnes blessées avec plusieurs autres déplacés avec de nombreux dégâts matériels ».

« Des enquêtes ouvertes et qui se poursuivent pour situer les responsabilités ont permis l’arrestation de 04 individus impliqués dans ces violences », a précisé le ministre.

Poursuivant, M. Touré a indiqué que « comme tenue de la gravité de ces événements et leurs conséquences sur la paix et la cohésion sociale , le Conseil a instruit le ministre de l’intérieur et de la sécurité et l’ensemble des ministre concernés à l’effet de prendre des mesures diligentes pour renforcer la situation sécuritaire et sanitaire ».

Un affrontement intercommunautaire a fait plusieurs blessés graves et d’importants dégâts matériels, mercredi à Zouan-Hounien, dans l’ouest ivoirien après la mort d’un élève. Une autre crise entre élèves et transports A également paralysé la ville de Duékoué, lundi, dernier.