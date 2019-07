Côte d’Ivoire: 57,31% de taux national de réussite au BEPC 2019

Les résultats du Brevet d’étude du premier cycle (BEPC 2019) officiellement proclamés, mardi, par le Directeur des examens et concours (DECO), Mariam Nimaga- Dosso donnent un taux national de réussite de 57,31% contre 60,14 en 2018, soit une baisse de plus de 2%.Selon le Directeur des examens et concours, «le nombre de candidats qui s’est effectivement présenté dans les 749 centres d’examens du BEPC est de 420 674».

« Sur cet effectif 241 103 ont été déclarés admis soit un taux de 57,31% contre 60,14 en 2018 », a a annoncé Mariam Nimaga –Dosso, ajoutant « qu’à partir de 14 heures, la proclamation sera fera dans tous les centres de composition sur toute l’étendue du territoire nationale ».

Commentant ces résultats, Mme Dosso a rappelé que la baisse de plus de 2% est la résultante des perturbations enregistrées au cours de l’année scolaire.

« Les candidats disposent de 72 heures pour introduire leurs réclamations », a par ailleurs précisé le DECO.