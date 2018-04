CÃ´te d’Ivoire : 6 partis signent un accord pour la crÃ©ation d’un parti unifiÃ© dÃ©nommÃ© RHDP

Les présidents des six partis politiques membres de la coalition au pouvoir en Côte d’Ivoire ont procédé à la signature du document »d’accord politique » de création d’un parti unifié dénommé Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP).Le principe de la création de ce parti unifié a été adopté le mardi dernier par le Président ivoirien Alassane Ouattara et le leader du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI), Henri Konan Bédié, les ‘’deux grands » de l’Alliance au pouvoir.

« Les présidents des partis membres du RHDP à savoir le PDCI-RDA, le RDR, l’UDPCI, le MFA, l’UPCI et le PIT ont procédé chacun à la signature du document d’accord politique pour la création du parti unifié dénommé RHDP », indique un communiqué de la conférence des présidents des partis membres du  RHDP signé par le président du présidium,  Henri Konan Bédié, transmis lundi soir à APA.

 Selon M. Bédié, »la signature de cet accord politique vient confirmer la ferme volonté de tous les leaders des partis membres du RHDP de poursuivre l’Å“uvre de développement et l’action politique du président Félix Houphouët-Boigny, afin de préserver la paix et la stabilité en Côte d’Ivoire « .

Les six partis membres du RHDP sont le Rassemblement des républicains (RDR), le Parti démocratique de Côte d’Ivoire ( PDCI), l’Union pour la démocratie et la paix en Côte d’Ivoire ( UDPCI), le Mouvement des forces d’avenir ( MFA), l’Union pour la Côte d’Ivoire ( UPCI) et le Parti ivoirien des travailleurs ( PIT).

Mardi dernier au terme d’un tête-à -tête au palais présidentiel d’Abidjan, le président Alassane Ouattara et son grand allié du PDCI, Henri Konan Bédié, ont » adopté le principe  de l’accord politique » pour la création d’un parti unifié dénommé Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratique et la paix (RHDP).