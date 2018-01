Côte d’Ivoire: 6 personnes meurent calcinées dans l’incendie d’un maquis à Attécoubé

Six personnes dont quatre filles et deux garçons ont trouvĂ© la mort dans la nuit de dimanche Ă lundi dans l’incendie d’un maquis situĂ© dans la commune d’AttĂ©coubĂ©, au Centre-Ouest d’Abidjan.Cinq  employĂ©s du maquis ‘’Leaders » et un visiteur, ami au propriĂ©taire ont trouvĂ© la mort, alors qu’ils dormaient au sein de ce maquis, situĂ© dans le village DjenĂ© EcarĂ© d’AttĂ©coubĂ©.

‘’Notre village est endeuillĂ© avec six personnes mortes calcinĂ©es. C’est triste et dommage », a dĂ©clarĂ© Ă APA  HonorĂ© AdjĂ©, Chef du village DjĂ©nĂ© EcarĂ© d’AttĂ©coubĂ©.

Sabas Gnimiouli, Chef de cabinet du maire d’AttĂ©coubĂ©  trouvĂ© sur les lieux du drame, a exprimĂ© la compassion du premier magistrat de la commune d’AttĂ©coubĂ© qui Ă©tait lui-mĂȘme prĂ©sent sur les lieux quelques heures aprĂšs la survenue du drame. Selon lui, les enquĂȘtes sont ouvertes pour situer les causes de l’incendie.

 ‘’Les enquĂȘtes sont ouvertes pour dĂ©terminer les causes de l’incendie. Pour l’heure, nous pensons que c’est dĂ» Ă un court-circuit. Les occupants n’ont pas pu quitter et ont Ă©tĂ© calcinĂ©s. Nous dĂ©nombrons Ă cette heure six corps » a-t-il prĂ©cisĂ© en fin de matinĂ©e.

Selon un habitant du quartier interrogĂ© sur place par APA, aux environs de 2h00 du matin,  il y avait eu des baisses de tension au niveau de l’Ă©lectricitĂ©.

‘’Aux environs de 2h00 du matin, il y avait des baisses de tension. La lumiĂšre partait et revenait, ça faisait comme des jeux de lumiĂšre. Je me suis levĂ© pour dĂ©brancher ma tĂ©lĂ©vision et mon ventilateur avant de m’endormir », a-t-il expliquĂ©.

‘’Quelques minutes aprĂšs, j’ai Ă©tĂ© interpellĂ© par les cris des voisins appelant Ă l’aide  (
) Personne ne pouvait intervenir en ce moment oĂč le feu envahissait le maquis parce que proche du poteau Ă©lectrique, les cĂąbles du poteau ont commencĂ© Ă bruler », a conclu ce tĂ©moin oculaire.