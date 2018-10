Côte d’Ivoire: 6,4 millions d’électeurs élisent leurs conseillers municipaux et régionaux

Quelque 6 498 215 électeurs ivoiriens élisent, ce samedi, leurs conseillers municipaux et régionaux dans 10 464 lieux de vote, soit 20 219 bureaux de vote.Ces électeurs doivent départager 22.391 candidats dont 18 226 hommes et 4165 femmes. Ces élections ont lieu dans 31 circonscriptions pour les élections des conseillers régionaux et dans 201 circonscriptions pour celles des conseillers municipaux.

Quelque 88 listes de candidatures sont en lice pour les régionales et 684 listes pour les municipales. La campagne électorale de ces élections couplées, s’est déroulée du 28 septembre au 11 octobre 2018.

Sollicitées par la Commission électorale indépendante (CEI) pour sécuriser ce scrutin couplé, les Forces armées de Côte d’Ivoire (FACI) ont activé, vendredi, le plan de sécurisation dénommé «Opération Tandem électoral ».

Ce plan qui a engagé 30.000 hommes dont 12 000 de la police, 12 000 de la gendarmerie et 6000 des Armées a pour « objectif de procurer la sécurité aux populations, aux électeurs, aux membres de la CEI et aux candidats avant, pendant et après le vote » a expliqué à la presse, le Général de Corps d’Armée, Touré Sékou.