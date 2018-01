Côte d’Ivoire : 96% de femmes estiment que le Compendium des compétences féminines est un programme promoteur

Environ 96 % des femmes inscrites au Compendium des compĂ©tences fĂ©minines de CĂŽte d’Ivoire (COCOFCI) estiment que ce Programme est promoteur, selon le rapport 2017 de la Chaire UNESCO, ‘’Eau femmes et pouvoir de dĂ©cisions (CUEFPOD) » parvenu Ă APA, mercredi.Ce bilan de l’annĂ©e 2017 qui cite une Ă©valuation du Compendium par des experts nationaux et internationaux en 2016, souligne que ‘’70 % des femmes ont entendu parler du Compendium par la presse. 96 %  d’entre elles ont affirmĂ© que ce programme  est promoteur et 43 %  n’ont pas encore bĂ©nĂ©ficiĂ© du Programme ».

Cette  Chaire UNESCO  dirigĂ©e  la ConseillĂšre spĂ©ciale du prĂ©sident de la rĂ©publique chargĂ©e du Genre  Euphrasie Kouassi Yao,  a menĂ© plusieurs actions sur l’exercice 2017.

Il s’agit entre autres de  la valorisation des compĂ©tences fĂ©minines Ă travers l’Ă©valuation  externe du programme, de la signature de partenariats avec des cabinets de recrutements, de l’appui Ă l’entrepreneuriat fĂ©minin, de la mobilisation  des ressources techniques  et financiĂšres pour la mise en Ɠuvre de  projets novateurs de lutte contre les inĂ©galitĂ©s entre les sexes et l’autonomisation des femmes.

Le dĂ©ploiement national qui se poursuivra en 2018 a Ă©tĂ© matĂ©rialisĂ© en 2017,  par les assises de BouakĂ© (centre-ivoirien)  qui ont regroupĂ©  ‘’plus de 7000 femmes issues de la rĂ©gion ».

‘’Le lancement dudit sous-programme a permis de renforcer significativement la base de donnĂ©es du Compendium qui est passĂ© de 12 000 Ă 13 000 femmes inscrites », indique le texte. La promotion de ce programme s’est faite Ă©galement  au niveau international.

En 2017, Mme Yao a  ‘’participĂ© Ă sept missions Ă l’extĂ©rieur  et six interventions  sur les chaĂźnes de tĂ©lĂ© et radio internationales afin de partager l’expĂ©rience de la CĂŽte d’Ivoire en matiĂšre de Genre ».

‘’La CĂŽte d’Ivoire  a Ă©tĂ© classĂ©e parmi les pays donateurs en matiĂšre de Genre et de valorisation des compĂ©tences fĂ©minines en Afrique au mĂȘme titre que l’Afrique du Sud (Programme Afrique vĂ©ritĂ© et rĂ©conciliation), le Rwanda (Programme sur l’environnement) et l’Ouganda (Programme sur la prise en charge des rĂ©fugiĂ©s) », se fĂ©licite Euphrasie Kouassi Yao.

C’est qui a fait dire au  Programme des Nations unies pour le dĂ©veloppement (PNUD), que ‘’le Compendium fait partie des quatre bonnes meilleures pratiques  africaines ».

Le Programme Compendium des compĂ©tences fĂ©minines de CĂŽte d’Ivoire (COCOFCI) a Ă©tĂ© mis en place pour l’Ă©laboration d’un rĂ©pertoire afin de rendre visible les compĂ©tences fĂ©minines ivoiriennes et rehausser leur participation Ă la vie publique.

Il a pour objectifs entre autres de renforcer la visibilitĂ©, la participation et le leadership des femmes dans la gestion des affaires publiques et privĂ©es Ă tous les niveaux , de  fournir des informations utiles et en temps opportun pour la prise de dĂ©cisions concernant le recrutement, la nomination ou la reprĂ©sentation des CompĂ©tences fĂ©minines et d’identifier les secteurs oĂč les femmes sont sous reprĂ©sentĂ©es afin d’inciter Ă la prise de mesures correctives dans le sens de l’Ă©quitĂ© et de la justice sociale.