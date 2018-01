Côte d’Ivoire: 97% des clients satisfaits à la 3è campagne de proximité de la CIE

Quelque 23.333 visiteurs ont Ă©tĂ© enregistrĂ©s, en 2017, sur les stands de la Compagnie ivoirienne de l’Ă©lectricitĂ© (CIE) dans le cadre de la quinzaine dĂ©nommĂ©e ‘’Entre Vous et Nous », une tribune d’Ă©changes avec les clients dont la 3Ăš Ă©dition de l’annĂ©e a pris le 30 dĂ©cembre avec la ‘’satisfaction de 97% des clients ».Marguerite Attoubey Yapi, Directeur Projet Ă la CIE, dans un entretien avec des journalistes, a indiquĂ© pour cette derniĂšre Ă©dition de ‘’Entre Vous et Nous », ce sont ‘’8.417 personnes » qui ont visitĂ© les stands portant à ‘’23.333 le nombre de visiteurs enregistrĂ©s » en 2017 sur le territoire de la capitale Ă©conomique.

Selon elle, les principales prĂ©occupations des clients sont liĂ©es ‘’ Ă des informations, des baisses de tension, des conseils en Ă©conomie d’Ă©nergie, Ă la comprĂ©hension des factures ou pour nous signaler des cas de fraudes  ».

‘’Nous avons ainsi enregistrĂ©  du 16 au 30 dĂ©cembre 2017, 2891 rĂ©clamations dont les plus importantes sont les baisses de tension,  ensuite le PEPT (Programme ElectricitĂ© Pour Tous) », prĂ©cise Mme Yapi, soulignant que d’autres rĂ©clamations portent sur ‘’le dĂ©pannage, l’Ă©clairage public, le montant des factures Ă©levĂ©es, le dĂ©lai d’exĂ©cution des demandes, la dĂ©nonciation pour fraude etc. ».

Toutes ces rĂ©clamations, poursuit-elle,  ont Ă©tĂ© ‘’traitĂ©es, au cours des quinzaines de la CIE dans la limite du possible pour atteindre les objectifs des quinzaines », admettant, tout de mĂȘme que pour le  cas spĂ©cifique des baisses de tension ‘’nous nous sommes  trouvĂ©s face Ă deux possibilitĂ©s ».

‘’D’une part, les baisses de tension ne nĂ©cessitant pas de grands investissements  ont Ă©tĂ© traitĂ©es par les Ă©quipes de maintenance de la CIE et d’autre part pour celles nĂ©cessitant de gros investissements, des dossiers ont Ă©tĂ© montĂ©s et transmis Ă CI-Energies pour analyse et prise en compte », explique le Directeur Projet, Mme Yapi.

Au terme de l’opĂ©ration, ‘’nous pouvons affirmer que les clients sont satisfaits Ă 97% », s’est-elle rĂ©jouie, concluant que ‘’la satisfaction du client est un axe majeur de la politique et stratĂ©gie de la CIE » qui s’est engagĂ©e, ‘’dans une dĂ©marche d’amĂ©lioration continue de la qualitĂ© du service avec des produits innovants pour rĂ©pondre aux attentes des clients ».

Cette  troisiĂšme Ă©dition de la quinzaine ‘’Entre Vous & Nous » s’est dĂ©roulĂ©e du 16 au 30 dĂ©cembre sur onze sites dont quatre centres commerciaux et sept espaces plein air d’Abidjan.  Elle a pour but d’aller au plus prĂšs des clients pour recueillir et traiter toutes leurs prĂ©occupations.

Cette campagne vise  également Ă donner aux clients des conseils d’usage et des recommandations permettant de maĂźtriser  leur consommation d’Ă©lectricité ».

La quinzaine ‘’Entre Vous & Nous » est une dĂ©clinaison de la politique et de la stratĂ©gie 2015-2020 de l’entreprise, visant Ă faire de la CIE, une  ‘’entreprise innovante attractive et performante », mettant le client comme un axe essentiel de crĂ©ation de valeur.