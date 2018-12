Côte d’Ivoire: Abdourahmane Cissé remplace Thierry Tanoh au ministère du Pétrole

L’ex-ministre ivoirien du budget et du portefeuille de l’Etat, Abdourahmane Cissé, a été nommé lundi ministre du Pétrole, de l’énergie et des énergies renouvelables, en remplacement du Thierry Tanoh, selon une note de la présidence ivoirienne dont APA a reçu copie.« Le président de la République, Alassane Ouattara, a procédé, ce lundi à un réaménagement du gouvernement. Ainsi, M. Abdourahmane Cissé est nommé ministre du Pétrole, de l’énergie et des énergies renouvelables, en remplacement du Thierry Tanoh », indique la note.

M. Thierry Tanoh est un cadre du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (Pdci), ex-allié au pouvoir. Après le retrait de son parti du Rhdp (Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix), la coalition au pouvoir, il a continué de s’afficher avec sa formation politique.

Plusieurs autres ministres issus du Pdci notamment favorables au Rhdp, la coalition au pouvoir, ont cependant conservé leur portefeuille à l’issu de ce léger remaniement ministériel.

Le Rhdp tient son Congrès constitutif le 26 janvier 2019. M. Adama Bictogo, chargé de l’organisation a annoncé jeudi que ce congrès était celui de la « clarification » des personnes favorables ou non au parti unifié Rhdp.

Le nouveau ministre du Pétrole, de l’énergie et des énergies renouvelables, Abdourahmane Cissé, occupait précédemment les fonctions de Conseiller spécial du président de la République, chargé des finances publiques.