Côte d’Ivoire: Action contre la faim soulage des familles victimes d’inondations à Agboville

L’Organisation non gouvernementale internationale Action contre la faim (ACF) soutenue par l’Ambassade d’Allemagne en Côte d’Ivoire a offert, mardi à Agboville, du matériel d’assainissement d’une valeur de 12 millions de FCFA à des familles victimes d’inondations, a constaté APA dans cette localité située à environ 80 km au Nord d’Abidjan.Il s’agit de kits composés de seaux plastiques, savons, bassines et moustiquaire destinés à 130 familles. Dans un entretien à APA, le Directeur Pays-adjoint de l’ONG Action contre la faim, Janvier Mifiani a précisé que cette action fait partie du projet mis en place par sa structure au lendemain des fortes inondations en juin dernier.

« On a mis en place un programme d’urgence d’un montant de 50 mille euros qui consistait à réhabilité le Centre communautaire et l’équipement de la maternité », a-t-il indiqué.

M. Mifiani , poursuivant a relevé qu’à Agboville , « il y’a 3 composantes à savoir la sensibilisation à l’hygiène et aux risques d’inondations , le cash transfert où l’on a donné de l’argent aux 100 familles les plus vulnérables soit 80 000 FCFA par famille , et les kits d’hygiène ».

Il faut que « les populations réfléchissent à de bonnes pratiques, de gestions des eaux et des déchets», a conseillé le chargé d’affaires à l’Ambassade de l’Allemagne en Côte d’Ivoire, Allexandre Callegavo qui a visité des familles.

C’est avec beaucoup d’émotion, que Souleymane Zerbo, père d’une famille de 8 enfants bénéficiaire de tous ces projets a exprimé ses remerciements pour ce soutien ».

Une sortie inhabituelle de son lit en juin dernier du fleuve Agbo qui traverse Agboville a causé de nombreux dégâts matériels. Cinq quartiers inondés et de nombreuses familles sinistrées issues des quartiers Artisanal, Gantoi, Dioulakro, Kouakoukro et Montaigne 2 avaient été enregistrés.