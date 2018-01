Pascal Affi N’Guessan, pr√©sident du Front populaire ivoirien (Fpi, opposition), a appel√© mercredi √† une Commission √©lectorale ind√©pendante (CEI) ¬ę¬†√©quilibr√©e¬†¬Ľ et √† la ¬ę¬†r√©vision¬†¬Ľ du listing √©lectoral, √† l’issue d’un √©change avec le leader du Parti d√©mocratique de C√īte d’Ivoire (Pdci), Henri Konan B√©di√©.¬†¬ĽIl y a beaucoup de choses que nous avons √† faire, √† savoir la revendication d’une CEI √©quilibr√©e. Nous demandons que la r√©vision de la liste √©lectorale soit ouverte pour que le maximum d’Ivoiriens, notamment les jeunes puissent s’inscrire sur les listes √©lectorales¬†¬Ľ, a dit M. Affi √† la presse.

Le leader du Fpi, le parti de l’ex-pr√©sident ivoirien Laurent Gbagbo (en d√©tention √† La Haye), a souhait√© que dans les Commissions √©lectorales ind√©pendantes locales, ¬ę¬†les choses soient √©quilibr√©es¬†¬Ľ. Pour cette formation politique, la CEI, structure en charge de l’organisation des √©lections doit √™tre reconstitu√©e.

Il s’agit d'¬†¬Ľune visite de courtoisie du Fpi au pr√©sident Henri Konan B√©di√© pour pr√©senter ses vŇďux de nouvelle ann√©e 2018 √† un monument de la politique et de la Nation ivoirienne. Qui, au-del√† de nos sp√©cificit√©s politiques, repr√©sente pour chacun d’entre nous une r√©f√©rence¬†¬Ľ, a indiqu√© M. Affi.

Selon lui, le pr√©sident du Pdci, un grand alli√© au Rassemblement des r√©publicains ¬†(Rdr, le parti pr√©sidentiel), est ¬ę¬†un acteur avec lequel il faut compter¬†¬Ľ.

¬ę¬†Nous avons compt√© avec lui hier et nous allons compter avec lui aujourd’hui et nous devons compter avec lui demain. Vu sa place, il √©tait bon pour le Fpi de demander √† Dieu de le garder parce que la C√īte d’Ivoire a encore besoin de lui pour construire la paix et la prosp√©rit√© de ce pays¬†¬Ľ, a-t-il poursuivi.¬†

Interrogé par la presse sur la question de savoir si le Fpi sera présent aux élections locales à venir notamment les municipales, les régionales et les sénatoriales, M. Affi Nguessan a laissé entendre que son parti y participera.

¬†¬ę¬†Pour une √©lection, on ne peut pas dire qu’on est totalement pr√™t, mais on doit y √™tre. Nous allons nous battre pour que les conditions √©lectorales garantissent la ¬†participation du Fpi. Nous sommes dans le jeu politique et nous continuerons d’y √™tre¬†¬Ľ, a-t-il dit.

Le Fpi comprend deux franges. Alors que le camp Affi, reconnu par les autorit√©s ivoiriennes, projette de prendre part aux prochaines joutes √©lectorales, l’autre partie qualifi√©e de ‚Äė’branche radicale¬†¬Ľ par certains observateurs et dirig√©e par ¬†Abou Drahamane Sangar√©, n’affiche aucun signe dans ce sens.¬†