Côte d’Ivoire: Allah Saint-Clair dit Makelélé élu nouveau secrétaire général de la FESCI

Le candidat Allah Saint-Clair dit Makélélé a été élu samedi nouveau secrétaire général de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d’Ivoire ( FESCI), la plus grande association d’élèves et étudiants du pays, au terme du dixième congrès ordinaire de cette organisation succédant ainsi à Assi Fulgence Assi alias AFA.Trois candidatures (toutes issues du bureau sortant) ont été enregistrées lors de ce congrès pour le poste de secrétaire général. Notamment, celles de Bougnon Gnahoré Jean-Yves dit Commissaire, Toukpo Gilles Marcel dit Fatcha et Allah Saint-Clair dit Makélélé.

Finalement, « un consensus » s’est fait autour de la candidature de M. Allah qui a été élu pour un mandat de deux ans.

Il était avant son élection, le premier secrétaire général adjoint du bureau national sortant de la FESCI. Le dixième congrès ordinaire de la FESCI s’est ouvert vendredi autour du thème, « Quelle FESCI pour un système éducatif excellent ».

Ces assises parrainées par Abdallah Albert Toikeusse Mabri, le ministre ivoirien de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, ont réuni plusieurs anciens leaders de cette organisation dont Martial Ahipeaud, son fondateur.

Créé en 1990, la FESCI est la grande et la plus célèbre des associations estudiantines ivoiriennes. Elle a été dirigée par une dizaine de secrétaires généraux depuis sa création dont les plus célèbres dont Guillaume Soro (1995-1998) et Charles Blé Goudé ( 1998-2000).