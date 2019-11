Côte d’Ivoire: A’Salfo et l’Ambassadeur de l’UE intronisés rois des Agni à Agnibilékro

Le lead vocal du mythique groupe musical ivoirien Magic System Traoré Salif dit A’Salfo et l’Ambassadeur de l’Union européenne ( UE) en Côte d’Ivoire, Jobst Von Kirchmann ont été symboliquement intronisés tous les deux, rois dans la « pure tradition Agni» à Agnibilékro, une localité située dans l’Est Ivoirien, a-t-on appris mercredi sur place dans la capitale économique ivoirienne.Selon une note d’information transmise à APA, cette intronisation de ces deux personnalités a été faite à l’occasion d’une escale de la caravane UE-Magic Tour ( Tournée de promotion de la paix et de valeurs communes à l’UE et à la Côte d’Ivoire) à Agnibilékro sur sollicitation de Siandou Fofana, le ministre ivoirien du tourisme et des loisirs, par ailleurs, natif de cette localité.

« L’Ambassadeur de la délégation de l’UE à Abidjan, Jobst Von Kirchmann qui a été fait roi avec A’Salfo tandis que les trois autres +Gaous Magiciens+ étaient installés comme notables, n’a pas caché son émotion face à l’initiative du ministre Siandou Fofana de faire coïncider culture et tourisme, tradition et modernité pour un partage de valeurs», rapporte la note.

Selon le texte, après l’intronisation des illustres invités du ministre Siandou Fofana, un spectacle a été donné par une pléiade d’artistes dont le groupe Magic System, Safarel Obiang, TNT et Rico Amaj.

Le célèbre lead vocal du groupe Magic System A’Salfo, rappelle-t-on, est également ambassadeur de « Sublime Côted’Ivoire», la stratégie nationale de développement touristique du pays.

Initiée par la fondation Magic System et l’Ambassadeur de l’UE en Côte d’Ivoire, Jobst von Kirchmann, l’UE Magic Tour qui a débuté mi-octobre dernier, est une caravane qui sillonne la Côte d’Ivoire pour sensibiliser les populations autour des valeurs comme la protection de l’environnement, la migration, l’égalité entre les sexes et la justice. Au menu de cette caravane, des séances de sensibilisation et des concerts donnés par une trentaine d’artistes.