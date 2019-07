Côte d’Ivoire: baisse de la facture d’électricité pour plus de 930 000 abonnés depuis janvier (Ministre)

Plus de 930 000 abonnés au tarif domestique social ont bénéficié depuis janvier dernier en Côte d’Ivoire, d’une réduction de 20% du prix du KWh sur leurs factures d’électricité, a annoncé lundi Abdourahmane Cissé, le ministre ivoirien du pétrole, de l’énergie et des énergies renouvelables.« Au titre du secteur de l’énergie, la mise en œuvre du programme social du gouvernement avec la baisse du tarif social de l’électricité de 20% du prix du KWh en faveur des abonnés au tarif domestique social (5 A). A ce jour, plus de 930 000 abonnés en ont bénéficié depuis janvier 2019», a dit M. Cissé qui s’exprimait à Yamoussoukro, la capitale politique et administrative ivoirienne dans une allocution d’ouverture d’un séminaire de son département ministériel sur l’état des lieux et les perspectives des secteurs pétrole et énergie en Côte d’Ivoire.

Ces assises qui s’achèveront mardi, visent notamment à formuler des recommandations pour faire des secteurs pétrolier et énergétique de la Côte d’Ivoire, l’un des piliers de son développement économique.

Passant en revue à cette occasion, les progrès réalisés aussi bien dans le secteur de l’énergie que celui du pétrole, M. Cissé a indiqué notamment la pose de la première pierre d’un nouveau dispatching national d’exploitation des réseaux électriques interconnectés situé à Yamoussoukro pour un coût de 25 milliards FCFA.

« Il s’agira donc au cours de ces deux jours dans une approche inclusive et participative, de faire des recommandations pragmatiques et inclusives pour traiter les difficultés et enjeux qui auront été identifiés. Ces recommandations seront déclinées en plans d’actions sur le court terme (2019-2020) et sur les moyens et longs termes (2021-2030) avec des indications claires des responsables desdites actions », a expliqué M. Cissé à ses collaborateurs.

Ce séminaire qui réunit plus de 200 participants, se fera sous forme d’ateliers dont cinq pour le secteur pétrole et cinq pour le secteur énergie portant sur des sujets majeurs et d’actualité desdits secteurs, a souligné auparavant dans un discours, Patrick Danho, le président du Comité scientifique.

Au titre des mesures phares de son programme social, le gouvernement ivoirien a annoncé en janvier dernier, une baisse de 20% appliquée au prix du KWh sur la facture d’électricité d’environ 850 000 abonnés au tarif domestique social.