CÃ´te d’Ivoire : Â«BÃ©diÃ© et moi, nous sommes en phaseÂ» avec une Â«alliance solideÂ» (Alassane Ouattara)

Le prĂ©sident ivoirien, Alassane Ouattara, a affirmĂ© vendredi Ă Paris, ĂŞtre «en phase » avec le prĂ©sident du Parti dĂ©mocratique de CĂ´te d’Ivoire ( PDCI-RDA), Henri Konan BĂ©diĂ©, son «grand allié» au sein de la coalition au pouvoir en CĂ´te d’Ivoire avec qui il a adoptĂ© le 10 avril dernier, le principe d’un « accord politique » de crĂ©ation d’un parti unifiĂ© dĂ©nommĂ© Rassemblement des houphouĂ«tistes pour la dĂ©mocratie et la paix ( RHDP).« Le prĂ©sident BĂ©diĂ© et moi, nous sommes en phase. Notre alliance est solide et nous faisons des progrès considĂ©rables pour la CĂ´te d’Ivoire», a affirmĂ© M. Ouattara interrogĂ© par la presse Ă l’issue d’un entretien au palais de l’ÉlysĂ©e avec son homologue français,  Emmanuel Macron.

« Ce qui nous importe c’est la stabilitĂ© de la CĂ´te d’Ivoire et nous continuerons de travailler ensemble y compris pour les Ă©lections de 2020», a ajoutĂ© le chef de l’exĂ©cutif ivoirien soulignant qu’en 2020, « tout le monde pourra ĂŞtre candidat et le meilleur sera choisi par cette alliance qui est le RHDP».

Jeudi, accordant un entretien Ă des mĂ©dias  depuis sa rĂ©sidence de Daoukro (Centre Est ivoirien), le prĂ©sident du PDCI-RDA,  Henri Konan BĂ©diĂ© a clarifiĂ© «l’accord politique» de crĂ©ation d’un parti unifiĂ© RHDP validĂ© par les prĂ©sidents des six partis membres de cette coalition.

« Le document que nous avons signĂ© est un accord politique et non un manifeste. Il renforce l’alliance existante entre les partis membres du RHDP, mais ne fait nullement allusion Ă la dissolution du PDCI-RDA », explique M. BĂ©diĂ© prĂ©cisant concernant l’alternance en 2020 que « le PDCI-RDA prĂ©sentera un candidat RHDP pour l’Ă©lection de 2020. Nous sommes en discussion avec nos alliĂ©s pour qu’ils nous soutiennent».

Relativement Ă son entretien, proprement dit,  avec le prĂ©sident Emmanuel Macron, le prĂ©sident ivoirien a fait savoir que « nous avons parlĂ© du projet du mĂ©tro d’Abidjan, de l’Ă©cole rĂ©gionale de lutte contre le terrorisme et aussi des sujets Ă©conomiques ».

Il a par ailleurs, annoncĂ© la mise en place d’un comitĂ© de haut niveau comprenant les ministres de l’Ă©conomie et des finances des deux pays pour faire avancer les travaux du mĂ©tro.  Poursuivant, il a assurĂ© de « l’excellence des relations » qu’il entretient avec le prĂ©sident français. «Au plan diplomatique Ă©galement, nous travaillons très Ă©troitement », a conclu M. Ouattara.