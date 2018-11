Côte d’Ivoire/Bourses d’étude: 15 milliards FCFA alloués aux étudiants de 2017 à 2018

Le budget alloué aux bourses d’étude et aux secours financiers pour les étudiants en Côte d’Ivoire en 2017 et 2018 est de l’ordre de 15 milliards FCFA, a révélé vendredi à Abidjan, le ministre ivoirien de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Albert Toikeusse Mabri.« Au titre des étudiants, le budget alloué aux bourses d’étude et aux secours financiers pour l’année académique 2016-2017 et 2017-2018 est de l’ordre de 15 milliards FCFA», a indiqué M. Mabri qui s’exprimait dans un discours lors d’une cérémonie de rentrée solennelle (2018-2019) des établissements de l’enseignement supérieur de Côte d’Ivoire présidée par le Premier ministre ivoirien, Amadou Gon Coulibaly.

« Nous devons procéder à une revue de cette question importante de la bourse d’étude puisqu’aujourd’hui l’enveloppe qui est disponible permet d’allouer les bourses et secours financiers à environ 31 167 étudiants », a-t-il ajouté, expliquant au chef du gouvernement ivoirien la vision de son département ministériel déclinée en six axes stratégiques.

Poursuivant, M. Mabri a fait savoir qu’en termes de capacité d’hébergement des étudiants, « nous disposons de 19 cités universitaires dont une dizaine sont fonctionnelles avec à peine 6000 lits ».

Cependant, il a assuré que cette capacité d’accueil des résidences universitaires « pourra être doublée si les travaux en cours s’achèvent ».

Auparavant, M. Mabri a exprimé la gratitude de son département ministériel à l’exécutif ivoirien pour les efforts consentis en faveur de l’enseignement supérieur ivoirien.

« Malgré les efforts consentis, les établissements d’enseignement supérieur continuent d’être l’objet de mouvements d’humeur qui perturbent son fonctionnement et qui ne nous permet pas d’être totalement performants», a-t-il déploré énumérant une série de défis à relever.

Au nombre de ceux-ci , il a entre autres cité, les défis de l’accès à l’enseignement supérieur et l’employabilité ainsi que l’insertion professionnelle des diplômés. « Je voudrais vous dire notre engagement à travailler pour un enseignement supérieur apaisé et efficace au service du développement », a-t-il promis au Premier ministre ivoirien.