Côte d’Ivoire: clôture des inscriptions aux examens du BEPC et du BAC session 2019

La Direction des examens et concours de Côte d’Ivoire (DECO) annonce la clôture des inscriptions aux examens du BEPC (Brevet d’étude du premier cycle) et du Baccalauréat (BAC) session 2019, dans un communiqué transmis à APA jeudi.« La plateforme AGCE, dédiée à l’enregistrement des candidats aux examens du secondaire est désormais fermée. Tout élève des classes de 3e et de Terminale ou tout prétendant à la candidature libre non inscrit à ce jour est donc forclos et ne pourra prendre part aux épreuves de la session 2019 », indique le communiqué.

La période des inscriptions aux examens scolaires du BEPC et du BAC session 2019, ouverte le 15 octobre 2018, a pris fin le 15 février 2019, au lieu du 14 décembre 2018 comme initialement programmée, soit après une prolongation de deux mois. Et ce, afin de permettre des examens inclusifs et ouverts à tous.

Pour le CEPE (Certificat d’étude primaire et élémentaire), « la plateforme AGCEPE demeure encore ouverte pour permettre l’inscription des retardataires, en particulier les élèves du CM2 dont l’immatriculation est encore en cours », souligne le texte.

La DECO invite tous les candidats inscrits et les parents d’élèves à imprimer à partir de son site www.men-déco.org les fichiers d’inscription définitive pour s’assurer de l’effectivité des inscriptions et de la conformité des informations saisies sur la plateforme, conclut le communiqué.