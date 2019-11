Côte d’Ivoire: COSMOS Yopougon désigné 2è meilleur Centre commercial d’Afrique

Le centre commercial COSMOS de Yopougon dans l’ouest d’Abidjan, l’un des plus grands de la capitale économique ivoirienne, a été désigné à Johannesburg en Afrique du sud, deuxième meilleur projet de développement de centre commercial du continent en 2019 au terme de la 3è édition des Africa Property Investment awards (API), rapporte une note d’information transmise mardi à APA.« Le jury a été séduit par sa construction respectueuse de l’environnement et ses installations techniques intégrées de dernière génération qui permettent une gestion intelligente et durable du bâtiment en matière de consommation énergétique, de sécurité incendie et de sûreté», explique la note soulignant que ce centre commercial a un taux de croissance potentiel de 90% et bénéficie d’une zone de chalandise évaluée à plus d’un million d’habitants.

Énumérant les atouts qui ont milité en faveur du choix de COSMOS par le jury, le texte indique entre autres que ce centre commercial permet dans un même espace d’assister à des conférences, de faire du shopping, d’avoir accès à un large choix de marques nationales et internationales et a des restaurants, le tout à des prix accessibles à un large public.

Africa Property Investment Summit & expo ( API) est l’événement immobilier le plus important d’Afrique. Treize catégories ont été primées au cours de cette compétition dont le prix de la meilleure technologie et celui de meilleur développement de bureaux commerciaux.