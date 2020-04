Côte d’Ivoire/Covid-19: des transferts d’argent démarrent «cette semaine» pour aider les ménages pauvres (Ministre)

Des transferts monétaires démarrent « cette semaine» en Côte d’Ivoire pour aider les ménages les plus pauvres à lutter contre la propagation de la maladie à Coronavirus (Covid-19), a annoncé lundi à Abidjan Mariatou Koné, la ministre ivoirienne de la Solidarité, de la cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. Cette action qui débutera par le « Grand Abidjan » avant de s’étendre sur l’ensemble du pays s’inscrit dans le cadre du Plan de riposte social contre le Covid-19 mis en place les autorités ivoiriennes et leurs partenaires humanitaires dans les cadres du Comité de coordination élargi (CCE).

« La chaîne de solidarité est lancée et dès cette semaine, pour les ménages les plus vulnérables, l’humanitaire est en marche pour les bons alimentaires, pour les transferts d’argent, pour les kits alimentaires, pour les kits sanitaires et même pour les conseils et soutiens psychologiques», a dit Mme Koné au terme d’une rencontre avec les partenaires humanitaires de la Côte d’Ivoire.

« Nous avons déjà une première base de données que nous allons combiner avec un ciblage communautaire», a-t-elle précisé parlant des ménages qui devraient bénéficier de ce projet social.

Selon Mme Koné « si nous respectons les mesures barrières contre le Covid-19, on n’ira pas au confinement total ». « Donc confinement ou non-confinement dépendra de notre comportement », a-t-elle estimé assurant que cette assistance sociale « va se faire dans la transparence ».

Dans le même élan Philippe Poinsot, le coordonnateur du Système des Nations-Unies en Côte d’Ivoire, a ajouté que cette riposte humanitaire pourra être des « aides directes » octroyées à des ménages pauvres ou à des personnes qui ont perdu leurs emplois à cause du Coronavirus.

Depuis le début de la pandémie à Coronavirus en Côte d’Ivoire, le ministère ivoirien de la solidarité, de la cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté a lancé une chaîne de solidarité pour aider les populations démunies à lutter contre cette maladie. Le Côte d’Ivoire enregistre à ce jour, 879 cas confirmés de maladie à Covid-19 avec 287 guéris et dix décès.