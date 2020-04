Côte d’Ivoire/Covid-19: la Fondation Magic System annonce un téléthon pour aider les populations vulnérables

La Fondation Magic System et ses partenaires dont l’Union Européenne (UE) et la Fondation Didier Drogba, organiseront « dès la semaine prochaine » un téléthon pour recueillir des dons en vue d’aider les populations vulnérables ivoiriennes dans la lutte contre la propagation du Covid-19.L’annonce a été faite vendredi à Abidjan par Traoré Salif dit A’Salfo, le président de la Fondation Magic System et lead vocal du célèbre groupe musical ivoirien Magic System. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la caravane de solidarité lancée par cette fondation et ses partenaires et qui a déjà distribué des produits hygiéniques, sanitaires et alimentaires à des milliers de familles pauvres ivoiriennes pour lutter contre le Covid-19.

« Nous avons eu l’autorisation du gouvernement pour faire ce téléthon, donc dès la semaine prochaine nous allons le mettre en place pour pouvoir élargir encore cet élan de solidarité. Il n’y a pas que des institutions et des organismes officiels qui doivent participer .Même l’Ivoirien lambda qui a 100 FCFA ou 25 FCA peut participer à cet élan de solidarité à travers ce téléthon», a dit A’Salfo à l’occasion d’une cérémonie d’adhésion de l’ambassade d’Allemagne en Côte d’Ivoire à cette caravane de solidarité.

La représentation diplomatique allemande en Côte d’Ivoire, a en effet rejoint la caravane de solidarité de la fondation Magic System et ses partenaires contre le Covid-19 avec un don de plus de 16 millions FCFA qui permettra d’accroître les familles bénéficiaires de cet élan de solidarité.

«Nous sommes contents de cet appui. Grâce à l’apport de la République fédérale d’Allemagne, nous pourront prendre en charge 500 familles supplémentaires», s’est satisfait A’Salfo estimant « qu’une chaîne de solidarité n’a pas de frontière ».

Avant lui, Alexandre Callegaro, le chargé d’affaires de l’ambassade d’Allemagne en Côte d’Ivoire, a indiqué que la pandémie du Covid-19 qui touche le monde entier sans distinction, nécessite l’implication de tous pour la combattre.

« La pandémie est mondiale. Elle ne fait pas de distinction, elle touche tout le monde. Donc tout le monde doit lutter ensemble pour la combattre», a soutenu M. Callegaro. L’ambassadeur de l’Union européenne en Côte d’Ivoire Jobst Von Kirchmann, a salué de son côté la solidarité dont l’Allemagne fait preuve en Europe et à l’extérieur dans la lutte contre le Covid-19.

Depuis le 02 avril dernier, la Fondation Magic System a lancé de concert avec ses partenaires, une caravane de solidarité pour aider les populations vulnérables ivoiriennes contre le Covid-19.

Après la première phase de cette caravane de solidarité qui a vu la distribution de produits sanitaires et alimentaires à des milliers de familles pauvres de la capitale économique ivoirienne, elle s’est étendue aux villes du Grand Abidjan.