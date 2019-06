Côte d’Ivoire: début des épreuves orales du BEPC avec plus de 400 000 candidats

Les épreuves orales du Brevet d’études du premier cycle ( BEPC) session 2019, ont démarré mardi en Côte d’Ivoire où 439 529 candidats sont en lice dans 749 centres de composition sur toute l’étendue du territoire national, a appris APA auprès du ministère ivoirien de l’éducation nationale, de l’enseignement technique et de la formation professionnelle.Quelque 391 273 candidats officiels ( soit 89,02%) et 48 256 candidats libres (soit 10,97% ) participeront à ces compositions orales qui s’achèveront vendredi ( 14 juin), a fait savoir Mariam Nimaga Dosso, la directrice de la Direction des examens et concours (DECO) dans une courte vidéo diffusée sur le compte officiel facebook de son département ministériel.

Quant aux épreuves écrites de cet examen, elles se dérouleront du 17 du 21 juin prochain et la proclamation des résultats est prévue le 09 juillet prochain.

« Nous avons parmi les candidats, 200 571 filles, soit 45,61% et 238 958 garçons, soit, 54,36%», a précisé Mme Dosso. En ce qui concerne le baccalauréat et le Certificat d’études primaires élémentaires ( CEPE), les épreuves écrites sont respectivement prévues du lundi 08 au vendredi 12 juillet prochain et le 1er juillet prochain.

Quelque 376 819 candidats ont participé à la session 2018 du BEPC en Côte d’Ivoire qui a enregistré un taux national d’admission de 60,14% contre 60,08% en 2017.