Côte d’Ivoire : début des épreuves orales du BTS avec plus de 50 000 candidats

Les épreuves orales du Brevet de technicien supérieur (BTS) ont débuté lundi en Côte d’Ivoire avec 56 314 candidats, soit une hausse de 27% par rapport à l’an dernier, repartis dans 26 centres de composition (15 à Abidjan et 11 à l’intérieur du pays), a constaté APA sur place dans la capitale économique ivoirienne.Selon le calendrier de cet examen, ces épreuves orales qui s’achèveront le 20 juillet prochain, seront suivies des épreuves pratiques professionnelles ( lundi 22 au samedi 27 juillet) et des épreuves écrites générales et professionnelles ( lundi 29 juillet au samedi 03 août).

La proclamation des résultats de cette session 2019 du BTS est prévue le 31 août prochain. L’an dernier, quelque 44 380 candidats issus de 33 filières, ont pris part aux épreuves du BTS. Cet examen a enregistré en 2018, un taux de réussite de 57% contre 70,51% en 2017.