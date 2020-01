Côte d’Ivoire: début des travaux de réhabilitation d’un centre pour orphelins à Abobo

L’ONG Actions Ramadan, un groupe de jeunes bénévoles qui ambitionne d’aider les communautés en difficulté, a lancé samedi à Abobo-Bocabo, un quartier populaire au Nord d’Abidjan, les travaux de réhabilitation d’un centre devant accueillir une centaine d’orphelins et des veuves, a constaté APA sur place. La réhabilitation de ce centre d’accueil baptisé Khalid Ben Walid permettra de construire un foyer d’accueil de deux niveaux (R+2) pour environ cent-soixante orphelins et veuves et la réhabilitation d’une école et d’une mosquée situées dans l’enceinte de ce centre.

« Nous sommes partis pour neuf mois de travaux et on aura à terme un bâtiment de deux niveaux. On aura quatre dortoirs au premier niveau pour les garçons et quatre autres dortoirs au deuxième niveau pour les femmes», a expliqué à APA Mariam Dosso, la présidente de l’ONG Actions Ramadan.

Poursuivant, elle a appelé à la mobilisation des uns et des autres pour aider son organisation à finaliser ce projet social d’un coût de 122 millions de FCFA.

« On appelle tous les donateurs à se joindre à nous. On a besoin de dons surtout en matériels parce que c’est un budget qui est complet et on a aussi l’aménagement des dortoirs et des salles de classes à faire. Si aujourd’hui les donateurs nous aident à finaliser ce projet, après l’école qui est au sein de cet orphelinat peut bénéficier de l’appui du ministère de l’éducation nationale pour être une école confessionnelle», a souhaité Mme Dosso.

Dans la même veine, Yacouba Diarra, un autre membre de l’ONG Actions Ramadan a soutenu «qu’on veut leur offrir d’abord un cadre de vie décent et par la suite les choses pourront s’améliorer pour eux», assurant « qu’on ne va pas se transformer en gestionnaire de leur centre d’accueil».

« Nous accueillons des enfants des deux sexes orphelins de père, de mère où des deux parents et aussi des veuves. Ces enfants sont pris en charge totalement par l’orphelinat Khalid Ben Walid et leur âge varie entre zéro et dix-sept ans. Nous leur dispensons également des cours d’enseignement islamique et de l’enseignement général», a fait savoir pour sa part, Zana Ouattara, le secrétaire général de cet orphelinat qui a été créé il y a une quinzaine d’année par feu Cheick Ayoub Koné.

Créée en 2013, l’ONG Actions Ramadan est un groupe de jeunes bénévoles qui visent à aider les couches vulnérables de la société. Cette organisation a, à son actif plusieurs actions sociales dont la remise de matériels médicaux au centre hospitalier universitaire (CHU) de Yopougon (Ouest d’Abidjan) et la réhabilitation d’une école confessionnelle à Koumassi dans le Sud de la capitale économique ivoirienne.