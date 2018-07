Côte d’Ivoire: des ministres pro-RHDP lancent un mouvement à l’intérieur du PDCI

Des ministres, des élus et diplomates issus des rangs du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI) et favorables au Parti unifié Rassemblement des houphouëttistes pour la démocratie et la paix (RHDP) ont lancé, mardi à Abidjan, un mouvement dénommé « Sur les traces d’Houphouët-Boigny».«Le mouvement, +Sur les traces d’Houphouët-Boigny+ n’est pas un parti politique. Il se veut un mouvement, à l’intérieur du PDCI-RDA, favorable au RHDP» a déclaré le ministre des Ressources animales et halieutiques, Kobénan Kouassi Adjoumani et ex-porte-parole du PDCI.

Selon lui, ce mouvement se donne pour missions de « travailler au raffermissement de la cohésion entre les militants et militantes du PDCI-RDA et autour du Président Henri Konan Bédié, de lutter contre la désinformation des militants et d’œuvrer à la restauration de la vérité sur le projet de parti unifié ».

La création du mouvement «Sur les traces d’Houphouët-Boigny», procède de la « forte conviction d’une frange importante et significative de militantes et de militants du PDCI-RDA, comprenant des cadres du parti, des élus, des responsables politiques, des autorités publiques, de la nécessité de faire connaître le projet de parti unifié et de prémunir le PDCI-RDA de toute division interne sur ce projet politique majeur », a-t-il expliqué.

«Rassembler donc les enfants d’Houphouët, apparaît aujourd’hui plus que jamais comme un impératif catégorique, et se présente comme la seule alternative capable de maintenir le cap du développement et de la stabilité de notre pays sur le long terme », a ajouté le ministre des Ressources animales et halieutiques.

Il a présenté ce mouvement en présence notamment de ses collègues Alain Dowahi (Eaux et forêts), François Amichia (Sport et loisirs), Amédé Kouakou (Infrastructures économiques), Pascal Abinan Kouakou (Modernisation de l’administration), Siandou Fofana (Tourisme), Claude Isaac Dé (Construction, logement, assainissement et urbanisme), Raymonde Goudou Coffie (Santé et hygiène publique).

L’Ambassadeur de la Côte d’Ivoire au Ghana, Bernard Koutouan Ehui ainsi que des députés, des sénateurs, des maires et des présidents de Conseils régionaux ont également participé à la présentation de ce mouvement à l’Ivoire Golf club, dans la commune de Covody (Est d’Abidjan).

«Le mouvement +Sur les traces d’Houphouët-Boigny+ ne rame pas à contre-courant des idéaux du parti cher à Félix Houphouët-Boigny, le PDCI-RDA. Il est un levain pour l’amener à consolider la paix et rassembler les enfants du Président Houphouët-Boigny » a insisté Kobénan Kouassi Adjoumani, annonçant pour « très bientôt le lancement officiel de ce mouvement ».

Le bureau politique du parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI), un grand allié au pouvoir, a décidé le 17 juin dernier de soumettre les documents du parti unifié RHDP à « l’examen» au 13è congrès ordinaire du parti prévu «après la présidentielle de 2020».

Le débat sur ce parti unifié semble éloigner le Rassemblement des républicains (RDR, au pouvoir) de son plus grand allié, le PDCI divisé aujourd’hui entre pro et anti RHDP.

Du compte-rendu des missions des émissaires du PDCI-RDA auprès des militants pour expliquer le bien-fondé du parti unifié RHDP, il est globalement ressorti que les bases ne sont pas contre l’alliance Houphouëtiste, mais estiment « non négociable », l’alternance en faveur de leur parti en 2020.