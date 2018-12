Côte d’Ivoire : deux morts dans un carambolage à Adjamé

Un carambolage de deux taxis-ville et de deux véhicules de particulier, a fait neuf victimes dont deux décès lundi à Adjamé, une commune commerciale au centre d’Abidjan, a appris APA auprès du Groupement des sapeurs-pompiers militaire (GSPM).« Ce jour 17 décembre à 11h45 mn, un grave carambolage s’est produit à Adjamé face au quotidien Fraternité Matin. Deux taxis ville et deux véhicules de particulier sont impliqués. L’accident a fait 09 victimes dont 02 décès et 01 cas très grave», rapportent les sapeurs pompiers dans une note d’information.

Selon l’Office de la sécurité routière ( OSER), environ 10 000 accidents de la circulation occasionnant plus de 900 décès et plus de 12 000 blessés sont enregistrés annuellement en Côte d’Ivoire.

Des études révèlent également que les facteurs humains pèsent pour 94% dans les causes des accidents de la circulation dans le pays.