Côte d’Ivoire: expérimentation d’un système électronique de recouvrement des taxes municipales

Un système électronique de collecte et de recouvrement des taxes municipales dénommé « Net Collect-Services » en expérimentation en Côte d’Ivoire a été présenté, lundi, à Abidjan aux comptables publics auprès des collectivités territoriales, lors d’un atelier, a constaté APA sur place dans la capitale économique ivoirienne.Bâti sur une plate-forme monétique avec une interface web, « Net Collect-Services » permet de suivre à temps réel toutes les opérations de collecte sur le terrain.

Ce système qui a pour mission de faciliter le recensement et l’identification de tous les contribuables de la collectivité territoriale est en phase d’expérimentation dans huit communes du pays, a expliqué le directeur général de BMI international consulting Côte d’Ivoire, Sékongo Clotcho, concepteur de cette solution technologique.

« C’est une solution efficace à la réduction efficiente de la déperdition, à l’optimisation de la des ressources des collectivités territoriales et à une meilleure gouvernance dans l’économie des communes », a-t-il expliqué.

« Net Collect-Services » a déjà permis de constituer une base de données fiable pour ces communes et contribué à maîtriser le potentiel fiscal desdites communes et d’améliorer significativement leur recouvrement par des moyens modernes de collecte.

Cet atelier présidé par Pierre Gnagnély Meless, Conseiller technique du Directeur général du Trésor et de la comptabilité publique, et Boniface Oulaï de la Direction générale de la décentralisation et du développement local vise à sensibiliser et à préparer les comptables auprès des collectivités territoriales au déploiement du « Net Collect-Services » dans leur circonscription.

Des échanges entre les comptables publics et le promoteur du « Net Collect-Services », étaient au menu des travaux en vue d’une appropriation de cet outil d’une part, et d’autre part, de la définition de son champ de compétence conformément à la règlementation en matière de recouvrement.

Un atelier organisé en février dernier, a recommandé notamment l’amélioration de l’assiette des taxes par la détermination du véritable potentiel économique des collectivités, l’optimisation du recouvrement par l’utilisation des outils modernes (technologies de l’information et de la communication) et l’automatisation du processus de recouvrement des ressources propres.

La Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique est engagée dans l’encadrement de ce projet de modernisation du recouvrement des recettes des collectivités territoriales initié par la Direction générale de la Décentralisation et du développement local.

Ce projet a été confié à l’entreprise BMI Côte d’Ivoire, une société ivoirienne de droit privé, spécialisée dans la conception, le financement et la mise en œuvre de projets intégrés de développement communautaire et de sécurité urbaine.