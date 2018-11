Côte d’Ivoire/ Football : Wilfried Zaha, seul ivoirien nominé pour le Ballon d’or africain 2018

Le footballeur international, Wilfried Zaha est le seul Ivoirien nominé pour le Ballon d’or africain 2018, récompensant le meilleur joueur africain de l’année prévu le 08 janvier 2019 à Dakar au Sénégal, a appris APA vendredi de source officielle.Selon la liste des nominés de ce ballon d’or africain 2018 publiée vendredi par la Confédération africaine de football (CAF), trente-quatre joueurs ont été sélectionnés dont l’Ivoirien Wilfried Zaha évoluant à Crystal Palace en Angleterre.

« Trente-quatre joueurs et quinze joueuses ont été nominés pour les deux récompenses phares des CAF Awards 2018 (Joueur africain de l’année et joueuse africaine de l’année) selon la performance des joueurs au cours de l’année 2018», indique la CAF sur son site officiel.

Hormis le sociétaire de Crystal Palace qui figure parmi les nominés du prix le plus prestigieux des CAF Awards, un autre ivoirien a été sélectionné, mais cette fois dans la catégorie « Meilleur jeune joueur de l’année ». Il s’agit de Franck Kessié qui évolue à AC Milan en Italie.

Le prix du joueur africain de l’année a été remporté en 2017 par l’égyptien Mohamed Salah. Le Ballon d’or africain est une récompense décernée annuellement par la CAF au meilleur joueur africain de l’année.

Deux joueurs ivoiriens ont déjà remporté ce prix. Il s’agit de Didier Drogba (en 2006 et 2009) Yaya Touré ( 2011, 2012, 2013 et 2014). Le dernier cité ( Yaya Touré) est avec le camerounais Samuel Eto’o, les deux joueurs les plus titrés de cette récompense ( 4 fois Ballon d’or africain chacun).