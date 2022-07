Côte d’Ivoire : Huawei offre du matériel à l’ISTC Polytechnique

Le don, estimé à 17 millions de FCfa, a été remis dans le cadre de la célébration des 30 ans de l’institut.Huawei Technologies Côte d’Ivoire, filiale du géant chinois des Télécoms, appuie la formation professionnelle. L’entreprise a offert, jeudi derniet à Abidjan, un écran interactif et 10 ordinateurs à l’Institut des Sciences et Techniques de la Communication (ISTC Polytechnique), une école publique des TIC.

« Notre motivation, pour le groupe, c’est d’encadrer des talents et améliorer leurs conditions d’étude à travers la mise à disposition de matériels informatiques et des formations théoriques et pratiques », a dit le Directeur général de Huawei Technologies Côte d’Ivoire, Lionel Liu, à l’occasion de la célébration des 30 ans de l’ISTC Polytechnique.

Cet équipement devrait permettre à ces jeunes d’être « plus compétitifs sur le marché de l’emploi » et ainsi contribuer au développement de la Côte d’Ivoire, a-t-il ajouté. Avec l’Etat ivoirien, le groupe a déjà signé un accord pour s’engager à former 5.000 étudiants d’ici à 2025.

M. Liu s’est dit « très heureux » que l’entreprise accompagne l’ISTC dans la formation de ces jeunes à travers les 5 filières que sont le journalisme, la production audiovisuelle, la publicité-marketing, les arts et images numériques, les Télécoms et technologies de l’audiovisuel.

Le directeur général de l’ISTC Polytechnique, Dr Alfred Dan Moussa, a fait savoir que ce rendez-vous de mémoire et d’hommage a été organisé pour interroger l’avenir et le faire avec tous les partenaires pour « réfléchir sur ce que nous sommes, d’où nous venons et où nous voulons aller ».

Il n’a pas manqué de remercier les différents partenaires, dont Huawei qui est « un partenaire de longue date ».

Créé en 1992, l’établissement est parti de 32 étudiants pour en atteindre aujourd’hui 1078. En 30 ans, l’école a pu se doter d’un campus de 80 chambres et d’un amphithéâtre de 560 places pour accueillir les conférences et les enseignements de grands groupes.

L’ISTC Polytechnique, en outre, est passé des diplômes écoles à des diplômes du système LMD (Licence, Master, Doctorat). Il s’est doté d’un plan stratégique de développement 2021-2025 d’une valeur de 6,47 milliards FCfa impliquant un déploiement sur Bouaké et San-Pedro.

Le ministre de la Communication et de l’Économie numérique, Amadou Coulibaly, a salué les contributions de Huawei, un partenaire de l’ISTC, qui a formé en 30 ans environ 3.600 diplômés issus de 20 pays. Les diplômes sont, par ailleurs, reconnus par le Conseil africain et malgache pour l’enseignement supérieur (CAMES).

M. Coulibaly, par ailleurs porte-parole du gouvernement ivoirien, a promis l' »appui » de son département ministériel à la stratégie de développement de l’ISTC Polytechnique sur la période 2021-2025.

Quant à elle, la ministre de la Fonction publique, Anne Désirée Ouloto, marraine de la cérémonie, a souhaité qu’il soit envisagé « l’ouverture d’une filière dédiée à l’art de la communication politique et institutionnelle, un nouveau défi pour construire une communication du changement ».

Le ministre d’Etat, ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Adjoumani Kouassi Kobenan, patron de cet événement, tenu au sein de l’école, il n’a pas manqué de remercier Huawei, à l’instar de son prédécesseur, pour son engagement constant, avant d’exhorter les dirigeants de l’établissement à maintenir le cap de l’excellence pour faire de l’ISTC un « label ».

Au terme des festivités marquant le 30e anniversaire de l’Institut des Sciences et Techniques de la Communication (ISTC Polytechnique), une trentaine de membres du personnel ont été élevés dans l’Ordre du mérite respectivement de la Fonction publique et de la Communication.