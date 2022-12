Cote d’Ivoire : Inauguration d’un nouveau terminal à conteneurs au port d’Abidjan

Cette plateforme qui s’inscrit dans le cadre de la vision stratégique 2030 des autorités ivoiriennes vise à offrir à la Côte d’Ivoire un outil performant servant de hub portuaire connecté au réseau logistique multimodal (mer, rail, route) de Bolloré Africa Logistics.Le Vice-Président de la République de Côte d’Ivoire, SEM Tiémoko Meyliet KONÉ a procédé le 02 décembre 2022, à l’inauguration officielle du second terminal à conteneurs du Port d’Abidjan, en présence des membres du gouvernement dont M. Amadou KONÉ, Ministre des Transports, de M. Hien Yacouba SIÉ, Directeur général du Port Autonome d’Abidjan, de M. Philippe Labonne, CEO de Bolloré Africa Logistics, de M. Frederik KLINKE, Directeur Afrique de APM Terminals et des membres de la communauté portuaire d’Abidjan.

Cette plateforme qui s’inscrit dans le cadre de la vision stratégique 2030 des autorités ivoiriennes vise à offrir à la Côte d’Ivoire un outil performant servant de hub portuaire connecté au réseau logistique multimodal (mer, rail, route) de Bolloré Africa Logistics. Elle permettra également de proposer aux armateurs, chargeurs et transitaires, des solutions adaptées pour l’importation, l’exportation et le transit des marchandises, au départ et à destination de la Côte d’Ivoire.

« Nous sommes fiers de l’aboutissement de cet important projet qui s’inscrit dans le cadre du plan stratégique de modernisation des infrastructures du port d’Abidjan. Ce nouveau terminal contribuera à repositionner durablement le Port d’Abidjan comme une plateforme logistique de référence de la côte Ouest-africaine. », s’est félicité, Hien Yacouba SIÉ, Directeur général du Port Autonome d’Abidjan.

Réalisé grâce à l’implication de plusieurs entreprises locales, le projet a nécessité un investissement total de 596 milliards de FCFA (soit environ 914 millions d’euros) dont 334 milliards de FCFA (soit environ 512 millions d’euros) pour les travaux de terrassement et la création de 37.5 hectares de terre-plein à la charge du Port Autonome d’Abidjan et 262 milliards de FCFA (soit environ 402 millions d’euros) pour les ouvrages de superstructure, financés par Bolloré Ports et APM Terminals, concessionnaires du nouveau terminal à travers leur filiale commune, Côte d’Ivoire Terminal.

« Nous sommes heureux de l’aboutissement de ce projet majeur qui matérialise les engagements pris par Côte d’Ivoire Terminal pour accompagner la hausse des volumes et dynamiser les flux imports et exports en Côte d’Ivoire et en Afrique de l’Ouest. Cette nouvelle infrastructure, dotée des dernières innovations, illustre parfaitement notre engagement en faveur du développement des activités portuaires en Afrique. », a indiqué Philippe Labonne, CEO de Bolloré Africa Logistics.

« Avec notre co-actionnaire Bolloré Ports, nous mettons à la disposition du Port d’Abidjan une infrastructure aux standards internationaux et dimensionnée pour accueillir des navires de dernière génération. Sa mise en service viendra redistribuer les flux entrant et sortant au port d’Abidjan, développer une plateforme de transbordement et offrir une nouvelle connexion aux armateurs et des services ultra compétitifs. », a déclaré Koen de Backker, Directeur général de Côte d’Ivoire Terminal.

Construit selon les dernières normes environnementales, le nouveau terminal à conteneurs du port d’Abidjan sera par ailleurs l’un des prochains terminaux de Bolloré Ports à obtenir le label Green Terminal après audit de Bureau Veritas1

À propos du Port Autonome d’Abidjan

Considéré comme le poumon de l’économie ivoirienne, le port d’Abidjan assure 75 % des échanges commerciaux entre la Côte d’Ivoire et l’extérieur et représente plus de 76 % des recettes douanières.

Sur son site, il concentre 50 % des unités industrielles les plus importantes de la Côte d’Ivoire et génère environ 55 000 emplois directs et indirects.

Le port d’Abidjan offre des services de qualité aux navires en escale sur ses installations. Sa grande capacité d’accueil et sa position géographique stratégique lui permettent de jouer les premiers rôles sur la Côte Atlantique de l’Afrique.

Pour renforcer sa position de port leader sur la Côte Atlantique de l’Afrique, plusieurs projets ont été initiés par l’Autorité Portuaire. Il s’agit entre autres de l’élargissement et de l’approfondissement de la passe d’entrée du canal de Vridi inauguré en février 2019, de la construction d’un deuxième terminal à conteneurs dont les travaux de superstructures ont démarré en octobre 2020, de la modernisation du terminal à pêche et de la création de terrains industriels par remblaiement de la baie de Vridi-Biétry avec 40 hectares achevés. À cela, il faut ajouter les projets de construction de terminaux roulier mis en service en 2018, céréalier dont les travaux ont démarré en janvier 2020, minéralier en attente de financement, et enfin la construction d’une zone logistique sur l’autoroute du Nord.

En outre, le Port Autonome d’Abidjan est certifié ISO 9001 : 2015 pour la qualité de ses prestations et ISO 14001 : 2015 pour l’environnement. Aussi, l’ensemble de ses installations est-il déclaré conforme aux exigences du code ISPS.

À propos de Côte d’Ivoire Terminal

Après un appel d’offres international, le consortium Bolloré Ports et APM Terminals s’est vu confier la construction et la gestion du 2e terminal à conteneurs du Port d’Abidjan. D’une superficie de 37,5 hectares, ce nouveau terminal sera capable de traiter plus d’1,5 million de conteneurs EVP par an et d’accueillir des navires de 16 mètres de tirant d’eau sur 1 100 mètres de quais. Il va en outre générer 450 emplois directs et des milliers d’emplois indirects. Il contribuera ainsi au développement des compétences et à la formation de la jeunesse ivoirienne aux métiers portuaires.

www.cotedivoireterminal.com

Contacts presse :

Cindy Patan, Responsable Relations Médias – Bolloré Transport & Logistics

T +33 1 46 96 49 75 / +33 7 72 40 49 75 cindy.patan@bollore.com

Arsène Yapi – Responsable Régional Médias et Contenus

Bolloré Transport & Logistics Côte d’Ivoire – Burkina Faso

T +225 27 21 22 04 01 / +225 07 07 19 49 67 – arsene.yapi@bollore.com