Côte d’Ivoire: innovations à l’épreuve d’EPS, aux examens du BEPC et du BAC

La Direction des examens et concours (DECO) annonce des innovations à l’épreuve d’Education physique et sportive (EPS), ainsi qu’aux examens du BEPC et du BAC pour la session 2020, impliquant le tirage en ligne des fiches d’examen.« La DECO vient de mettre en ligne, sur la plateforme AGCE, à l’attention des établissements scolaires et des directions régionales et départementales de l’éducation nationale, les fiches d’EPS que ces administrations doivent imprimer respectivement pour les candidats officiels et les candidats libres, dès lundi 16 mars 2020 », indique un communiqué.

La numérisation des fiches d’ESP est une innovation dans le système éducatif ivoirien mise en œuvre en cette session. Selon la DECO, elle accompagne la réforme dont l’ESP fait l’objet au plan pédagogique. Jusque-là fondée sur la seule performance du candidat, l’EPS tient désormais compte de la maîtrise de la technique d’exécution.

« Cette révision introduit plus d’équilibre et d’équité dans l’évaluation », soutient la Direction des examens et concours, qui relève que « les candidats se voient proposer de nouveaux critères qui peuvent leur permettre d’améliorer leur note ».

L’innovation dans l’organisation de l’ESP, se poursuit aussi avec l’exportation sur la plateforme AGCE des notes obtenues immédiatement après la composition, souligne le texte. Toute chose qui vise à renforcer la sécurité et la fiabilité des résultats qui ne sont plus stockés dans les secrétariats et les établissements de composition.

« Le tirage en ligne, à partir de la plateforme AGCE des fichiers d’ESP au BEPC et prochainement au Baccalauréat qui constitue une des innovations majeures de la session 2020 renforce un peu plus la qualité et la crédibilité de nos examens », déclare le directeur de la DECO, Mme Mariam Nimaga Dosso.

Les fiches de l’EPS aux examens du BEPC et du BAC 2020 sont disponibles en ligne sur la plateforme AGCE, accessible à partir du site web www.men-deco.org à compter du lundi 16 mars 2020, annonce par ailleurs la DECO dans une autre note.

Les établissements scolaires publics et privés ainsi que les directions régionales et départementales de l’éducation nationale sont désormais invités d’imprimer respectivement les fiches d’EPS des candidats officiels et des candidats libres à l’effet de les transmettre aux différents centres de composition, accompagnés des bordereaux établis par genre et par ordre alphabétique.

La clôture définitive des inscriptions au BEPC et au Baccalauréat 2020 a été fixée au 28 février dernier. Aujourd’hui, l’heure est à la préparation de la première phase des évaluations, à savoir les Epreuves physiques et sportives (EPS).