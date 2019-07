Côte d’Ivoire: institution d’un régime de prévoyance sociale pour les travailleurs indépendants

Le gouvernement ivoirien a adopté mercredi à Abidjan, une ordonnance portant institution du régime de prévoyance sociale des travailleurs indépendants ainsi que son projet de loi de ratification, une mesure qui vise à assurer une couverture sociale à cette frange de la population, a appris APA de source officielle.« Cette mesure permettra d’inclure cette frange importante de la population active dans le système de prévoyance sociale. Elle a pour objectifs de fournir une couverture sociale aux travailleurs indépendants contre certains risques sociaux tels que la vieillesse, la maternité, les accidents de travail », a expliqué à la presse, Sidi Tiémoko Touré, le porte-parole du gouvernement ivoirien à l’issue d’un Conseil des ministres présidé par le chef de l’État Alassane Ouattara.

« Ce dispositif vise également à intégrer les acteurs du secteur informel non seulement dans le système de sécurité sociale, mais aussi dans le système bancaire et fiscal ivoirien. Sur le plan économique, cette mesure va permettre de lutter durablement contre l’insécurité de revenus des travailleurs indépendants en garantissant l’amélioration et la préservation de leurs moyens de subsistance », a souligné M. Touré.

En Côte d’Ivoire, la couverture sociale des agents de l’État est assurée par l’institution de prévoyance sociale-Caisse générale de retraite des agents de l’État (IPS-CGRAE) et celle des travailleurs du secteur privé est gérée par l’institution de prévoyance sociale-Caisse nationale de prévoyance sociale ( IPS-CNPS).