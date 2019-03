Côte d’Ivoire: invitée par Henriette Konan Bédié, Dominique Ouattara ne sera pas au gala de Servir

La Première dame de Côte d’Ivoire, Dominique Ouattara ne sera pas présente à la 14è édition du dîner de gala de l’Organisation non gouvernementale (ONG) Servir, dirigée par Henriette Konan Bédié, a appris APA, dimanche, de bonnes sources dans la capitale économique ivoirienne.Le président délégué de cette ONG, Amoikon Banga a annoncé le mercredi dernier que la 14è édition du traditionnel dîner de gala de Servir aura lieu le 23 mars prochain avec la participation d’invités spéciaux dont l’ex-Chef de l’Etat ivoirien, Henri Konan Bédié et la Première dame, Dominique Ouattara.

« Il n’y a pas de logique et de cohérence que la Première dame Dominique Ouattara participe à ce dîner de gala dans le contexte politique actuel», explique l’une de ces sources, faisant référence aux «relations tendues» entre le Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI) et le Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), la coalition au pouvoir dirigée par le Président ivoirien Alassane Ouattara.

Interrogé par APA, Brahima Coulibaly, Directeur de la communication de la Première dame a indiqué que « Mme Ouattara n’a pas le dîner de gala de Servir à son agenda du 23 mars 2019 ».

Depuis plus de dix ans, l’ONG Servir organise annuellement un dîner de gala pour mobiliser 5 milliards de FCFA en faveur de la construction d’un Centre d’hémodialyse et de greffe de rein à Abidjan. Sur ce montant, 3,5 milliards de FCFA ont été déjà mobilisés, permettant à ce jour un taux de réalisation de 70% des travaux.

Composé de blocs de formation, de consultation, de salles de dialyse, d’opération, de greffes rénales et de laboratoires, ce Centre est construit à Attécoubé, commune située dans l’Ouest d’Abidjan où La première pierre a été posée le 24 octobre 2011.