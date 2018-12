Côte d’Ivoire: la 3e édition du Forum femme et développement prévue du 3 au 5 octobre 2019

La 3e édition du Forum femme et développement (FOFED) est prévue du 3 au 5 octobre 2019, a annoncé vendredi à Abidjan Mariam Fadiga, la présidente de la Fondation African Women Initiative (AWI), initiatrice de cette plateforme, lors d’une réunion-bilan des activités de l’année précédente.« Rendez-vous donc pour le FOFED 2019, les 3, 4 et 5 octobre », a dit Mme Mariam Fadiga Fofana, présidente de la Fondation AWI, qui s’est félicitée des expositions ventes à l’édition précédente, l’une des grandes innovations, qui a permis aux femmes entrepreneurs d’écouler leurs produits.

Selon elle, « la vraie problématique (pour les opératrices économiques) est l’accès au marché », c’est pourquoi à la suite des formations, l’organisation va, pour l’année 2019, accompagner les femmes entrepreneurs vers la quête de marché, un facteur déterminant pour le financement.

Toutefois, dira-t-elle, des formations en lien avec des thématiques relatifs à la compétitivité et aux contingences du marché seront traitées par des spécialistes « une fois chaque mois ». En outre, ces femmes entrepreneurs seront mises en relation d’affaires avec des partenaires.

« Le marché vient avant le financement, parce que si vous avez le marché, le financement va venir », a-t-elle soutenu, avant d’ajouter cette année « nous allons beaucoup travailler sur l’accès au marché » en vue du financement des projets.

La Fondation envisage également de mettre l’accent sur les Awards aux fins de distinguer les lauréats des différents prix qui pourront ainsi bénéficier d’un accompagnement institutionnel. Et ce, dans l’optique de créer des championnes nationales.

Le FOFED se veut un réseau d’opportunités pour les femmes d’Afrique. Mme Mariam Fadiga, secrétaire exécutive du Comité secteur privé/secteur public, a invité les artisans équipementiers à intégrer le programme du FOFED qui favorisera davantage la transformation des produits agricoles.

La deuxième édition du FOFED, tenue en 2018, a eu lieu les 27, 28 et 29 septembre autour du thème « Agro-transformation, source d’autonomisation de la femme : enjeux et perspectives ». Elle a été marquée des rencontres BtoB, des partages d’expériences et des formations.