CÃ´te d’Ivoire: la fÃ©dÃ©ration de football dans la tourmente

C’est la tempĂŞte Ă la fĂ©dĂ©ration ivoirienne de football (FIF) après l’Ă©limination des « ElĂ©phants » sur la route du Mondial-2018: des frondeurs demandent la tĂŞte du prĂ©sident Sidy Diallo, qui assure tenir fermement la barre.

« Sidy dĂ©mission! » ont criĂ© une partie des spectateurs après la dĂ©route Ă domicile contre le Maroc (2-0) lors de la dernière journĂ©e des qualifications pour la Coupe du Monde. L’Ă©limination après trois participations consĂ©cutives a fait mal, surtout deux ans Ă peine après le titre continental en GuinĂ©e Equatoriale (CAN-2015).

La grogne des supporters s’est transformĂ©e en fronde politique. Un groupe de 29 dirigeants de clubs, baptisĂ© G29 par la presse, sur les 76 au total (14 de 1ère div., 24 de 2e div. et 38 de 3e div.) s’est liguĂ© contre le prĂ©sident.

« Nous avons fait le constat de la rĂ©gression de notre football, et nous reprochons Ă Sidy Diallo son manque de vision. Nous dĂ©nonçons sa gestion opaque. Nous demandons sa dĂ©mission, il n’a pas le coffre pour diriger la FĂ©dĂ©ration, l’habit est trop grand pour lui », a dĂ©clarĂ© Ă l’AFP un des chefs de file des contestataires, Salif Bictogo, prĂ©sident du Stella Club d’AdjamĂ©.

– Drogba s’en mĂŞle –

Parallèlement, l’ex-buteur Didier Drogba, qui n’est pas en lien avec les frondeurs, a mis les pieds dans le plat sur RFI. La star pointe du doigt le travail de l’entraĂ®neur belge Marc Wilmots, limogĂ© depuis, mais souligne que « la FĂ©dĂ©ration a une grosse part de responsabilité ». « Le coach (…) a Ă©tĂ© imposé », dit-il, accusant la fĂ©dĂ©ration d’une erreur de casting.

Le Belge n’a en tout cas jamais trouvĂ© la bonne formule sur le terrain, mais a surtout semblĂ© manquer de psychologie pour se mettre dans la poche le vestiaire.

« La FĂ©dĂ©ration doit tirer un bilan de cet Ă©chec. Il faut revoir toute la stratĂ©gie du football ivoirien. Il faut des Ă©tats gĂ©nĂ©raux. Tous les acteurs doivent ĂŞtre impliquĂ©s. (…) Pendant ces 10 Ă 15 dernières annĂ©es on a rĂ©ussi Ă mettre le football ivoirien Ă un niveau oĂą il n’a jamais Ă©tĂ©. Repartir Ă zĂ©ro comme maintenant c’est triste Ă voir », estime Drogba, qui veut que les anciens joueurs s’impliquent.

Elu en 2011 et rĂ©Ă©lu en 2016, Sidy Diallo, qui a ses entrĂ©es Ă la prĂ©sidence de la RĂ©publique ivoirienne, a rĂ©agi Ă la tĂ©lĂ©vision publique. « Après une dĂ©faite, la douleur ou la colère peuvent nous faire dire beaucoup de choses. (…) C’est normal que les supporters manifestent jusqu’Ă demander ma dĂ©mission. Mais je n’ai pas Ă©tĂ© Ă©lu pour partir sur un coup de tĂŞte. Si je pars dans ces conditions, je pense que le football ivoirien aura du mal Ă se relever ».

– Incident en tribune –

Si son premier mandat a Ă©tĂ© couronnĂ© de succès sportifs avec la deuxième CAN de l’histoire des ElĂ©phants (premier sacre en 1992), une qualification pour le Mondial-2014 mais aussi la CAN des cadets en 2013, le deuxième mandat est une longue sĂ©rie d’Ă©checs: non-qualification pour les CAN U17 et U20 en 2017, Ă©limination prĂ©maturĂ©e de tous les clubs ivoiriens en Ligue des champions africaine et en Coupe de la CAF en 2017.

Seule petite Ă©claircie: la qualification pour le CHAN-2018… En visite Ă Abidjan, le prĂ©sident de la ConfĂ©dĂ©ration africaine (CAF) Ahmad Ahmad a prĂ´nĂ© « une rencontre autour d’une table » en impliquant « tout le monde ».

Une rĂ©ponse diplomatique alors qu’une procĂ©dure est en cours au sein de la CAF sur un incident survenu entre le prĂ©sident Diallo et son homologue marocain Fouzi Lekjaa, dans la tribune prĂ©sidentielle du stade d’Abidjan, juste avant la rencontre Cote d’Ivoire-Maroc (les deux hommes s’Ă©taient bousculĂ©s avant d’ĂŞtre sĂ©parĂ©s physiquement par des proches).

Le nouveau prĂ©sident de la CAF ne fait pas de mystère quant Ă ses liens Ă©troits avec le Maroc, alors que Sidy Diallo avait soutenu la candidature de l’ancien prĂ©sident de la CAF Issa Hayatou contre Ahmad Ahmad.

« Le prĂ©sident est entre deux feux mais il a la lĂ©galitĂ© pour lui », souligne un observateur. Et Sidy Diallo n’a pas manquĂ© de le rappeler: « J’ai Ă©tĂ© Ă©lu pour un deuxième mandat de quatre ans. Je ne dĂ©missionnerai donc pas. Je compte rester jusqu’à la fin de mon mandat en 2020 ».