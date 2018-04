CÃ´te d’Ivoire : la loi sur la reprÃ©sentativitÃ© des femmes en route pour le parlement (Ministre)

La ministre ivoirienne de la femme, de la protection de l’enfant et de la solidaritĂ©, Mariatou KonĂ© a indiquĂ©, jeudi Ă Abidjan, face Ă des partenaires et organisations de la sociĂ©tĂ© civile que le nouveau texte sur la reprĂ©sentativitĂ© des femmes est en route pour ĂŞtre soumis au parlement.« La loi a Ă©tĂ© adoptĂ©e au Conseil de gouvernement puis au Conseil des ministres et est route pour le parlement », a rassurĂ© Mariatou KonĂ©, lors d’une rencontre de cadre concertation sur le genre rĂ©unissant plusieurs entitĂ©s dont les ministères techniques et les organisations internationales.

La ministre a invitĂ© les membres de ce cadre de concertation «au plaidoyer pour que la loi puisse passĂ©e le cap du parlement ». Mariatou KonĂ© a Ă©galement partagĂ©  sa vison d’un nouveau  Conseil national de la femme.

« La nouvelle mouture  est soumise au gouvernement. Nous souhaitons un Conseil national de la femme autonome et non arrimĂ© au gouvernent », a soutenu Mme KonĂ©, se rĂ©jouissant de  l’existence de ce cadre de concertation.

« Notre plateforme multisectoriel de coordination  qui a vu le jour en mars 2017 se prĂ©sente comme une extraordinaire opportunitĂ© et un cadre unique pour favoriser la synergie d’actions, pour mieux  orienter  les interventions liĂ©es au genre en CĂ´te d’Ivoire », a fait remarquer  Mariatou KonĂ©.

Michel Laloge du Bureau de l’Union europĂ©enne en CĂ´te d’Ivoire  a, au nom des partenaires  au dĂ©veloppement, incitĂ© le gouvernement ivoirien Ă plus d’efforts dans la promotion du genre.

« Les investissements dans le Plan national de développement (PND) ne sont pas trop orientés vers la femme », a  regretté le diplomate européen.

Les matrices d’actions prioritaires  de 2018 du ministère en charge des questions des femmes qui s’Ă©lèveront Ă 1 002 000 000 ont Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©es Ă cette occasion.

Elles prennent en compte entre autres,  le renforcement de la qualitĂ© des institutions pour la paix et la  bonne gouvernance, la transformation structurelle de l’Ă©conomie, l’amĂ©lioration  des conditions de vie des populations, la promotion de la jeunesse et de la femme et l’Ă©mergence de l’ivoirien nouveau.