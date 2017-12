En C√īte d’Ivoire, beaucoup de femmes vivent difficilement leur statut de c√©libataire. Belles et riches, pour certaines d’entre elles, elles endurent si mal la solitude qu’elles sont oblig√©es de se lier avec des hommes mari√©s. Avec le pacte tacite ou non de tenir cach√©e leur vie amoureuse, loin des yeux et des oreilles de la femme l√©gitime de leur amant.

Ce statut de ‚Äė’deuxi√®me bureau¬†¬Ľ, Mariam, cadre de banque, le revendique et l’assume. Ag√©e de 40 ans environ, cette belle dame qui poss√®de deux grosses voitures dans le garage de sa luxueuse villa du quartier chic de ‚Äė’Cocody¬†¬Ľ, vit avec ses deux filles de 15 et 10 ans.

Une femme de m√©nage compl√®te ce cadre f√©minin. Trop f√©minin, √† tel point que Mariam a senti le besoin d’y adjoindre un homme. Il est arriv√©, mais probl√®me : il est mari√©. Cons√©quence de ce statut, il ne peut √™tre toujours aux c√īt√©s de Mariam, d’o√Ļ il ne ‚Äė’Il ne vient que les week-ends s’il n’est pas en mission¬†¬Ľ.

                                                                                           

Moins que sa pr√©sence, Mariam √©tait au d√©but indispos√©e par la nature de la relation qu’il d√©veloppait avec l’homme. ‚Äė’Du fait qu’il √©tait mari√©, je n’en voulais pas par respect pour ma personne et surtout pour celle (sa femme l√©gitime) qui vit d√©j√† avec lui¬†¬Ľ, confesse la quadrag√©naire, avant de reconna√ģtre que le temps faisant son Ňďuvre et par peur de la solitude elle a fini par tout accepter de son homme jusqu’√† le vouloir toute seule.

‚Äė’Je pleurais, dormais mal √† l’id√©e de savoir qu’il se rapprochait de sa famille¬†¬Ľ, avoue Mariam qui n’en pouvant plus fait ‚Äė’une d√©pression¬†¬Ľ qui lui vaut un s√©jour en clinique.

Aujourd’hui, qu’elle s’est fait une raison en acceptant son statut de ‚Äė’deuxi√®me bureau¬†¬Ľ, Mariam n’en est pas moins am√®re sur ses 10 ans de vie d’ill√©gitime cach√©e : ‚Äė’Vous savez, les hommes attachent peu d’importance √† leur ma√ģtresse en d√©pit de l’amour qu’ils √©prouvent, elles ne comptent vraiment pas dans leur vie affective¬†¬Ľ.

Catherine, 35 ans, est habit√©e par le m√™me mal vivre. D’o√Ļ sa d√©chirante confession : ‚Äė’nous maitresses, nous nous contentons de peu. Cette absence de celui que nous aimons, p√®se sur le couple, √©tant entendu qu’une relation de couple n’est pas seulement que les √©bats passionnels mais aussi le v√©cu quotidien¬†¬Ľ.

Si à la différence de Mariam, Catherine habite dans un logement payé par son amant, il reste que la jeune femme a du mal, comme la cadre de banque, à accepter les apparitions furtives de son bien aimé.

                                                                         

‚Äė’Il passe pratiquement tous les soirs avant de rentrer chez lui¬†¬Ľ, indique Catherine, qui apr√®s le d√©part de son ‚Äė’homme¬†¬Ľ, se sent trop seule dans son appartement qu’elle a pris en location pour ne pas continuer de vivre aux crochets de sa sŇďur.

Par peur de se retrouver compl√®tement seule et parce que, gentleman, l’amant lui a avou√© les yeux dans les yeux que bien que mari√© il tenait √† elle et n’aimerait pas faire voler en √©clats leur concubinage en se faisant coincer par sa femme, Catherine a fini par accepter de ne pouvoir vivre au grand jour son amour. Un pis-aller auquel la jeune femme s’accroche de toutes ses forces, car, dit-elle, ‚Äė’l’absence d’un homme dans le foyer est un d√©sastre¬†¬Ľ.

Patricia, la trentaine, vit, elle, un ‚Äė’drame¬†¬Ľ avec son amant qui lui impose une vie de moine. ‚Äė’Depuis deux ans qu’il m’a trouv√© ce studio au Plateau Dokoui, je n’ai plus droit √† des visites de personnes qui lui sont √©trang√®res¬†¬Ľ, se d√©sole Patricia avant d’ajouter que son homme l’a battue √† plate couture, un jour qu’il a trouv√© un plombier dans les toilettes de leur appartement.

Le ‚Äė’drame¬†¬Ľ de Patricia, c’est qu’elle est couverte de cadeaux que son ‚Äė’homme¬†¬Ľ menace de lui retirer √† la moindre incartade. ¬†¬ĽNous vivons le calvaire avec les hommes mari√©s qui menacent pour un oui ou non de tout nous arracher : voiture et maison. Si en plus de vivre seules, nous sommes l’objet de chantage, c’est difficile la vie de maitresse¬†¬Ľ, se lamente Patricia.

Cette derni√®re, tout comme Mariam et Catherine, ne voit qu’une solution √† son sort : ‚Äė’l√©galiser la polygamie¬†¬Ľ. Cela pourrait, disent les trois femmes, donner ‚Äė’la chance √† toutes les femmes de vivre sous un toit avec un homme, quitte √† le partager avec une autre femme¬†¬Ľ.

En attendant que la loi ivoirienne se penche sur la proposition de ces ‚Äė’deuxi√®mes bureaux¬†¬Ľ, Pierre N’da, psychologue, leur conseille de cesser de ‚Äė’se juger ou de se culpabiliser¬†¬Ľ car, estime-t-il, elles contribuent √† banaliser leur ‚Äė’d√©tresse¬†¬Ľ laquelle est d√©j√† incommensurable quand elles sont, pour beaucoup, oblig√©es de ‚Äė’faire le deuil de la maternit√©¬†¬Ľ.