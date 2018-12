Côte d’Ivoire : la production industrielle d’or passe de 7 tonnes en 2009 à 25,395 tonnes à fin 2017

La production industrielle d’or en Côte d’Ivoire est passée de 7 tonnes en 2009 à 25,395 tonnes à fin 2017, soit une hausse de 262%, a révélé lundi à Abidjan, le vice-président ivoirien Daniel Kablan Duncan.« La production industrielle d’or en Côte d’Ivoire était de 25,395 tonnes à fin 2017 contre seulement 7 tonnes d’or en 2009. Soit une hausse de 262% et les choses ne sont pas terminées puisque l’objectif, c’est d’atteindre entre 2020 et 2025, 50 tonnes d’or» a fait savoir M. Duncan qui s’exprimait dans un discours d’ouverture de la deuxième édition du forum et exposition de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’ouest (CEDEAO) sur les mines et le pétrole.

« Quant à la production de manganèse, elle a été de 510.000 tonnes à fin 2017 contre 207.000 tonnes en 2016, soit une hausse de 146%. Au titre du secteur des hydrocarbures, une nouvelle politique de promotion d’exploration en Côte d’Ivoire a été mise en œuvre depuis 2011», a-t-il ajouté.

La deuxième édition du forum des mines et du pétrole de la CEDEAO dénommé « ECOMOF », s’est ouverte lundi à Abidjan autour du thème, «stratégies pour promouvoir le développement des ressources minières et pétrolières en Afrique de l’ouest ».

Ce forum qui réunira jusqu’à mercredi, des délégations venues des quinze pays de la CEDEAO, se veut une plateforme de réflexion pour la promotion du potentiel minier et pétrolier de l’Afrique de l’ouest.