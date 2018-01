Côte d’Ivoire: la réconciliation passe par ‘’l’arrêt des procès politiques », selon l’opposition

La plateforme politique d’opposition, Ensemble pour la dĂ©mocratie et la souverainetĂ© (EDS), a souhaitĂ©, mercredi, «l’arrĂȘt de tous les procĂšs en cours» qui serait le gage d’une rĂ©conciliation vraie. Un ‘’message de rĂ©conciliation vraie  (
)  exige  l’arrĂȘt  de tous les procĂšs en cours qui ne sont que  la traduction et la manifestation de la justice  des vainqueurs », estime EDS dans son message de nouvel an transmis Ă APA, insistant qu’un ‘’message de rĂ©conciliation vraie  exige le retour sĂ©curisĂ© et dans la dignitĂ© de tous nos frĂšres et sƓurs exilĂ©s sur la terre  de leurs ancĂȘtres ».

Au chapitre des Ă©lections, cette opposition souhaite  ‘’le  respect des dĂ©cisions de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples qui  fait obligation Ă l’Etat de CĂŽte d’Ivoire de doter notre pays d’un organe Ă©lectoral , indĂ©pendant et impartial  ainsi que  des conditions  d’ Ă©lections consensuelles, Ă©quitables  ,transparentes , justes  et  libres, gages d’une  alternance  crĂ©dible, dĂ©mocratique et pacifique ».

« A l’endroit de tous  les ivoiriens  et ivoiriennes , au-delĂ Â de toutes nos  divergences et chapelles politiques  , Ă toutes les  personnes de bonnes volontĂ©, Ă©prises de justice  de  libertĂ©  et de paix  ,  EDS , lance un appel solennel Ă la  mobilisation active et permanente au Rassemblement, et Ă l’union sacrĂ©e  autour de la Cote d’Ivoire , notre patrimoine commun », conclu le texte.

La coalition  Ensemble pour la Démocratie et la Souveraineté (EDS) présidée par Armand Ouégnin, est composée  de partis politiques et mouvements de la société civile, tous des ex-membres de La Majorité présidentielle (LMP) qui a porté la candidature de Laurent Gbagbo à la présidentielle 2010 .