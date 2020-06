Côte d’Ivoire: lancement des travaux de la 2ème phase d’extension du réseau électrique d’Adjahui-Coubé

Le ministre ivoirien du Pétrole, de l’énergie et des énergies renouvelables, Abdourahmane Cissé a lancé mercredi les travaux de la deuxième phase d’extension du réseau électrique d’Adjahui-Coubé, un village de Port-Bouët, dans le Sud de la capitale économique ivoirienne.Ces travaux qui s’inscrivent dans le cadre du programme d’amélioration de la qualité de la fourniture d’électricité initié par le gouvernement ivoirien seront exécutés du 15 juin au 30 août 2020 et permettront d’éviter les baisses de tension et les coupures d’électricité dans cette localité.« Nous ne souhaitons pas nous arrêter là, car l’objectif du Chef de l’Etat et du Gouvernement est d’apporter une réponse concrète à l’aspiration légitime de toutes les populations ivoiriennes d’accéder à un service essentiel de base comme l’électricité», a promis M. Cissé dans un discours de lancement de ces travaux.Auparavant, il a égrené les travaux de renforcement du réseau électrique et la réparation d’une centaine de lampadaires de cette localité qui ont été déjà exécutés par le gouvernement ivoirien pour un montant de 75 millions FCFA.«En plus du PRONER (Programme national d’électrification rurale) et du PEPT (Programme électricité pour tous) , le Gouvernement a initié un programme d’amélioration de la qualité de la fourniture d’électricité pour un montant total de 47 milliards FCFA sur 2020-2021», a fait savoir M. Cissé annonçant des travaux à exécuter dans les « semaines à venir » dans plusieurs localités du pays. Il a cité des travaux à exécuter, entre autres, dans la localité de Mafiblé 1 où il s’agira de construire une ligne HTA de 3.6 km et de poser 25 lampadaires additionnels, pour un coût total de 82 millions FCFA afin de régler les problèmes d’éclairage public.Quant à la localité d’Abouabou, 14 nouveaux lampadaires seront posés, les 11 lampadaires défectueux seront remplacés et la fourniture d’électricité sera stabilisée au niveau du centre de santé pour un montant de 17 millions FCFA.« Aucun quartier de la commune de Port-Bouët ne sera laissé pour compte. Il en est de même pour l’ensemble des quartiers d’Abidjan et de l’intérieur du pays», a promis le ministre.L’Etat de Côte d’Ivoire poursuit son programme d’électrification rurale, en dépit de l’impact négatif de la Covid-19 sur le secteur de l’énergie. Dans le cadre du Programme électricité pour tous (PEPT), de janvier 2020 à fin février 2020, rappelle-t-on, ce sont 11 782 branchements qui ont été réalisés sur toute l’étendue du territoire national.