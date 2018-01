Côte d’Ivoire: l’annexe fiscale « n’est pas gravée dans du marbre, toutes les évolutions sont possibles » (DG des impôts)

Le directeur gĂ©nĂ©ral des impĂ´ts de CĂ´te d’Ivoire, Ouattara SiĂ© Abou, a indiquĂ© mardi que le dispositif fiscal en cours, qui a suscitĂ© une levĂ©e de boucliers des opĂ©rateurs Ă©conomiques, « n’est pas gravĂ© dans du marbre », assurant que « toutes les Ă©volutions sont possibles », lors d’un petit dĂ©jeuner de presse.RĂ©pondant Ă une question d’un journaliste sur une possible rĂ©vision de l’annexe fiscale 2018, M. Ouattara SiĂ© Abou a fait savoir que le chef de l’Etat a instruit ses collaborateurs Ă l’effet de poursuivre les discussions avec le secteur privĂ©, « la preuve que l’annexe fiscale n’est pas gravĂ©e dans du marbre ».Â

« L’annexe fiscale n’est pas gravĂ©e dans du marbre, toutes les Ă©volutions sont possibles », a ajoutĂ© le directeur gĂ©nĂ©ral des impĂ´ts, Ouattara SiĂ© Abou, pour qui le dispositif de l’annexe fiscale 2018 « n’est pas un encouragement » visant Ă faire fuir les entreprises dans l’informel, contrairement Ă ce que pensent certains acteurs du monde Ă©conomique.Â

Le fait d’avoir optĂ© pour deux rĂ©gimes d’imposition, l’impĂ´t synthĂ©tique et le rĂ©gime rĂ©el normal, rĂ©pond Ă la fois Ă une rĂ©alitĂ© Ă©conomique et Ă une rĂ©alitĂ© comptable, car le système comptable de l’OHADA va vers le système normal et le système dit allĂ©gĂ©, a expliquĂ© M. Ouattara SiĂ©.

La rĂ©forme des rĂ©gimes d’imposition s’inscrit dans cette philosophie et vise Ă©galement Ă se conformer Ă la directive communautaire de l’Union Ă©conomique et monĂ©taire ouest-africaine (Uemoa) portant harmonisation des lĂ©gislations des Etats membres, a-t-il soulignĂ©.

La suppression du rĂ©gime du bĂ©nĂ©fice rĂ©el simplifiĂ©, dira-t-il, « n’a aucune incidence sur les obligations comptables qui vont d’ailleurs se rejoindre avec les amĂ©nagements fiscaux » Ă©tablis,  qui donnent deux systèmes comptables, le système allĂ©gĂ© et le système normal, et deux rĂ©gimes fiscaux, le rĂ©gime d’impĂ´t synthĂ©tique et le rĂ©gime normal d’impĂ´t.Â

« Ce n’est pas la suppression du rĂ©gime rĂ©el simplifiĂ© d’imposition qui va empĂŞcher les entreprises de se formaliser, bien au contraire les entreprises qui Ă©taient Ă un rĂ©gime simplifiĂ© d’imposition et qui dĂ©sormais relèvent de l’impĂ´t synthĂ©tique continuent de garder les mĂŞmes organisations comptables », a-t-il soutenu.  Â

M. Ouattara SiĂ© s’est prononcĂ© sur l’imposition des opĂ©rateurs ayant un chiffre d’affaires infĂ©rieur Ă 10 millions F Cfa. Il a fait remarquer que ces taxes « sont thĂ©oriquement reversĂ©es Ă la taxe forfaitaire des petits commerçants », prĂ©cisant que de 0 Ă 10 millions de chiffre d’Affaires l’impĂ´t est « reversĂ© Ă la commune ». Â

RĂ©agissant sur « le statut fiscal de l’apprenant » dont il a cru entendre, M. Ouattara SiĂ©, a relevĂ© qu' »il n’y a pas un statut fiscal de l’apprenant, (mais) un statut fiscal en fonction de l’importance de l’activité » Ă©conomique. Â

Soit « vous ĂŞtes petits, vous ĂŞtes moyens ou vous ĂŞtes grands, Ă chaque niveau d’activitĂ© correspond un système de taxation, en mĂŞme temps Ă chaque niveau correspond une possibilitĂ© d’option » qui comprend « des avantages et des inconvĂ©nients », a-t-il fait savoir.Â

Face Ă la grogne du secteur privĂ©, Ă la suite de la publication de l’annexe fiscale 2018, entrĂ©e en vigueur le 2 janvier, le chef de l’Etat ivoirien Alassane Ouattara, a demandĂ© lundi au gouvernement d’engager des discussions « approfondies » avec le secteur privĂ©.Â