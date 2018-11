Côte d’Ivoire: le gouvernement annonce le rejet de toutes les « revendications à caractère financier»

Le porte- parole du gouvernement ivoirien, face aux nombreuses grèves a souligné, mercredi, le rejet de toutes «revendications à caractère financier pouvant impacter le budget de l’Etat ».« Ces grèves ou préavis sont totalement illégaux », a dénoncé le ministre de la communication et des médias, porte –parole du gouvernement, Sidi Touré à l’issue d’un Conseil des ministres où la question a été évoquée.

Ainsi, le gouvernement a adopté le ton de la fermeté par « le rejet catégorique de toutes les revendications à caractère financier pouvant impacter le budget de l’Etat , l’application des dispositions légales et réglementaires et la suspension du bénéfice des acquis de la trêve sociale pour tous les secteurs dont les syndicats d’agents ne respectent pas leur engagement et qui, abusivement lancent des mots d’ordre de grève et perturbent le bon fonctionnement des services publics », a précisé M.Touré.

« En dépit de la signature du protocole d’accord portant trêve sociale du 17 août 2017, le gouvernement déplore une résurgence de grèves et menaces de grèves relatives à des revendications syndicales à caractère financier dans les secteurs de la santé, de l’éducation, de l’agriculture et de l’administration du territoire et des ressources halieutiques », a dénoncé le porte-parole du gouvernement.

Pour lui, l’on note des efforts de l’Etat ivoirien pour l’amélioration des « conditions de vie des populations » parmi lesquels , « le déblocage des salaires depuis 2014 , la décision de payer à 100% les mesures actées qui étaient partiellement payées depuis 2009 ».

« A ce jour, toutes les évaluations du processus ont relevé et salué les efforts fournis par le gouvernement relativement au respect de ces engagements estimés à 200,8 milliards FCFA par an », a rappelé le ministre de la communication.

« L‘Etat qui a décidé de revenir à l’ordre normal des choses (…) continuera à appliquer ce qui est de sa responsabilité », a conclu M.Touré.

Des revendications sont enregistrées dans plusieurs secteurs dont celui de la santé où une grève a été observée du 5 au 9 novembre 2018.

Dans un entretien à APA, mardi soir, le porte-parole de la Coordination des centrales syndicales de la santé (Coordisante), Boko Kouaho a relevé que le tiers du personnel de santé en Côte d’Ivoire a été « précompté » à la suite de la grève du secteur.