CÃ´te d’Ivoire: le mandat des conseillers municipaux et rÃ©gionaux prorogÃ© (Gouvernement)

Le gouvernement ivoirien a prorogé le mandat des conseillers municipaux et régionaux jusqu’à la date de l’installation des nouveaux conseillers qui se fera »avant le 31 décembre 2018 », a annoncé mercredi son porte-parole, Bruno Koné, lors d’une conférence de presse à l’issue d’un Conseil de ministres.Il s’agit d’un décret prorogeant le mandat des conseillers municipaux et régionaux et qui concerne ceux qui ont été ‘’élus le 21 avril 2013 », a précisé M. Bruno Koné, après le Conseil des ministres présidé par le Chef de l’Etat Alassane Ouattara dans la capitale politique et administrative ivoirienne.

‘’Cette prorogation va courir jusqu’à la date d’installation des nouveaux conseillers, avant le 31 décembre 2018 », a ajouté le porte-parole du gouvernement ivoirien.

Le mandat des conseillers municipaux et régionaux prévu pour cinq ans devrait s’achever le 21 avril 2018.