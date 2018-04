CÃ´te d’Ivoire: le PDCI prÃ©sentera un candidat Ã  la prÃ©sidentielle de 2020

Le Parti dĂ©mocratique de CĂ´te d’Ivoire (PDCI), l’un des deux grands partis de la coalition au pouvoir, prĂ©sentera un candidat Ă l’Ă©lection prĂ©sidentielle de 2020, a assurĂ© jeudi son prĂ©sident, Henri Konan BĂ©diĂ©, s’exprimant sur un dĂ©bat qui agite la scène politique nationale.

Le PDCI, alliĂ© du Rassemblement des rĂ©publicains (RDR), le parti du prĂ©sident Alassane Ouattara, au sein de la coalition Ă©lectorale RHDP (Rassemblement des houphouĂ©tistes pour la dĂ©mocratie et la paix) revendique l’alternance depuis des annĂ©es.

Après avoir soutenu M. Ouattara aux prĂ©sidentielles de 2010 et 2015, le PDCI estime qu’il lui revient de prĂ©senter un candidat Ă l’Ă©lection de 2020, avec le soutien du RDR. Mais ce dernier entretient l’ambiguĂŻtĂ© sur ses intentions.

« Le PDCI prĂ©sentera au RHDP un candidat en 2020, en souhaitant l’appui de ses alliĂ©s, compte tenu des sacrifices qu’il a consentis en 2010 et 2015 », a dĂ©clarĂ© M. BĂ©diĂ© Ă des journalistes Ă Daoukro, dans l’est de la CĂ´te d’Ivoire.

« Cela est en discussion avec les alliĂ©s », a prĂ©cisĂ© M. BĂ©diĂ©, ancien prĂ©sident de la rĂ©publique de 1993 Ă 2000.

Cette question de l’alternance suscite une crispation entre PDCI et RDR, et au sein du PDCI entre ses diffĂ©rents courants.

Le prĂ©sident Ouattara n’a pas indiquĂ© s’il comptait se reprĂ©senter. Il est en principe limitĂ© Ă deux mandats, mais pourrait jouer d’une imprĂ©cision juridique dans la Constitution de 2016.

MM. Ouattara et BĂ©diĂ© ont signĂ© lundi un « accord de principe » pour fusionner leurs deux formations au sein du RHDP (qui deviendrait donc un parti Ă part entière), mais les observateurs doutent de la mise en application effective de cet accord, pour laquelle aucun calendrier n’a Ă©tĂ© fixĂ©.

La fusion des deux partis est annoncĂ©e depuis 2014, sans suite jusqu’Ă prĂ©sent.

« Ce accord politique ne signifie nullement la dissolution du PDCI », a commentĂ© M. BĂ©diĂ©, que ses proches surnomment « le sphinx de Daoukro », pour sa parole rare et parfois difficile Ă dĂ©crypter.

M. BĂ©diĂ© a tenu par ailleurs Ă rassurer sur la tenue pacifique des prochains scrutins, notamment « les investisseurs ». « En ce qui concerne les municipales, les rĂ©gionales (qui doivent se tenir en 2018) et mĂŞme l’Ă©lection prĂ©sidentielle de 2020, tout sera mis en oeuvre pour que tout se passe dans la sĂ©rĂ©nitĂ©, dans la sĂ©curitĂ© pour tous, dans la non violence et dans la paix ».

Lors de la crise post-Ă©lectorale de 2010-11, près de 3.000 personnes Ă©taient mortes dans les combats entre pro-Gbagbo et pro-Ouattara. L’Ă©conomie ivoirienne Ă©tait sortie laminĂ©e d’une dĂ©cennie de crise politico-militaire.